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印尼2024年国际中文考试HSK顺利举办

2024年03月18日09:43 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达3月17日电 （记者李培松）3月16日至17日，印尼2024年国际中文考试HSK考试成功举办。此次考试由印尼教育文化研究技术部华文教育综合统筹处（简称“统筹处”）和印尼雅加达华文教育协调机构（简称“雅协”）联合举办。考试全国共设23个考点，4970名考生参加了考试。其中，纸笔考考点15个，考生共计3984人；机网考考点8个，考生共计986人。

考试现场。印尼雅加达华文教育协调机构供图

考试现场。印尼雅加达华文教育协调机构供图

此次考试是疫情后印尼首次统一组织的线下大型集中考试，社会各界均给予了充分关注。考试当天，统筹处领导颜培椿（Sritun Gandaputra）、戴莉婷（Christine Bachrun）等，雅协执行主席蔡昌杰、秘书长余文琼、公派教师卢鹏莅临雅加达达国大学考场巡视指导工作，对考试组织工作表示肯定，对考生寄予鼓励。

此次国际中文考试科目涵盖YCT 1-4级，HSK 1-6级及HSKK口试初级、HSKK口试中级和HSKK口试高级。为做好考试准备工作，雅协成立了国际中文考试考务工作小组，于考前组织指导考前培训，参与把控考试过程，梳理完善考试资料，有效保证了全国各省市考点顺利开考。

国际中文考试HSK是一项国际标准化考试，重点考查汉语为非第一语言的考生在生活、学习和工作中运用汉语进行交际的能力。根据计划，2024年印尼将组织四次HSK考试。此次考试的成功举办，进一步激发了印尼学生学习中文的热情，对帮助印尼民众，特别是青少年学生学习中文、了解中国，促进印尼与中国在经济、教育、文化等各领域的交流与合作起到了积极作用，促进了国际中文教育事业的积极健康发展。

(责编：王禹蘅、常红)

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