新华社武汉3月17日电 题：“互联网+”时代下如何让孩子坚持“读纸”？——2024武汉（国际）童书展观察

新华社记者喻珮、邓楠

2024武汉（国际）童书展3月15日至17日在武汉国际会展中心举行，近200家全国少儿出版发行商带来最新的书籍和图书产品参展，家长和小读者们欣然前往。“互联网+”时代下，如何创新开发纸质图书？如何吸引孩子从“看屏”转变为“读纸”？记者从阅读推广、原创开发、分级阅读、线下体验等多个方向寻求答案。

长江少年儿童出版社展位背后的直播间内，阅读推广人黄磊熟练地介绍着重点推荐书目：“《狼王梦》是‘动物小说大王’沈石溪老师的代表作之一，这套《狼王梦》将10万字的长篇拆成4册，更加适合中高年级的小学生阅读……”屏幕上弹出的询价和“求讲解”留言，黄磊都耐心回应。

黄磊（右一）在2024武汉（国际）童书展上直播。新华社记者 肖艺九 摄

黄磊说，过去是在书店、绘本馆与孩子们面对面分享故事，现在是隔着手机屏幕推荐童书，虽然单本童书讲解的时间更短、节奏更快，还要兼顾性价比，但是她始终坚持“有温度的讲述”，希望吸引更多网友走进阅读的广阔天地。

近年来，因为传播渠道的改变，童书的阅读推广也发生变化。记者看到，中信童书除了展位直播间内热火朝天的“带货”，参展商还与现场的小读者互动，同步开启一场原创图画书大赛的直播。

“2015年，中信童书刚刚成立，引进版图书的品种数占总出版品种的八成，目前中信童书原创的图书品种数量已达一半以上。”中信童书市场总监白茹雪说，重精品、出原创已成为行业的主流趋势。

读者在中信童书展位选购书籍。新华社记者 肖艺九 摄

在中信童书展位，孩子们最感兴趣的是国风系列童书《洛神赋》《千里江山图》等。其中今年1月上市的绘本《琵琶行》画风唯美，用60页国风画卷讲述了千古名篇《琵琶行》的故事。新书上市一周内网络平台销量超过5000册，至今累计销售达到3万册。

“互联网+”时代让更多力量聚合，更精准地直达读者。

一年前，《今天在等待着明天·曹文轩国际大师哲理绘本》新书发布活动以网络直播的方式举行，至今依然是备受关注的热门读物。书中，四个饱含深意的智慧故事与四位国际知名插画师所绘插图相互配合，引导孩子培养哲学思维，建立强大、自由的内心。

“纸质阅读并没有被取代，抽象性的文字阅读对于孩子的认知十分重要。”儿童文学作家、“国际安徒生奖”获得者曹文轩在接受记者采访时说，纸质阅读已经形成一种文化，阅读一本装帧讲究的纸质书，会给读者一种美学享受。

小朋友在2024武汉（国际）童书展现场选购书籍。新华社记者 肖艺九 摄

2023年2月，中国书刊发行业协会正式发布《3-8岁儿童分级阅读指导》团体标准。一年以来，中国书刊发行业协会少年儿童分级阅读标准研制与应用实验室研发了书目、测评、课程、培训、阅读体验馆、网络平台等一系列标准应用成果，并在本届武汉（国际）童书展上公布。

中国书刊发行业协会理事长艾立民表示，专家组根据标准，在1500余种少儿图书中推选出150种书目，开发了一套供阅读指导老师使用的课程，研发了可在线上使用的阅读能力测评工具。一系列成果旨在解决“读什么，怎么读”的问题，努力打造具有中国特色，体现科学性、实践性、前瞻性和稳定性的青少年分级阅读标准。

展会二楼区域，湖北省新华书店有限公司携百家精品童书亮相，陈列各类优秀出版物7000余种、展陈图书超过6万册，打造集购书、阅读、文化交流于一体的综合性空间。精品童书专区、青少年分级阅读专区、外版图书海淘专区……多样化的“读书清单”为家长和孩子营造丰富的阅读体验。

小学生在2024武汉（国际）童书展现场分享喜欢的图书。新华社记者 肖艺九 摄

展会以外，各界聚力开展童书活动，浸润“互联网+”时代下的童年——湖北省外文书店及全省新华书店400家线下门店、线上平台联合举办惠民书展，将童书展的影响力扩大到更广泛的群体；长江少年儿童出版社始终致力于阅读推广，向孩子们介绍纸质书如何通过开本、装帧、互动设计等讲述图文并茂的故事……

在采访中，原创作家、版权机构、经销商等都表达了共建童书出版业“生态资源圈”的想法。海豚传媒股份有限公司市场总监向丽萍说，童书出版领域上下游资源的融合正在加速推进，努力将阅读的有效方法和路径交到孩子手中，提升儿童的阅读素养。

“我们希望陪孩子读过的每一本书，都像收获了一颗闪亮的星星，终有一天，它们能汇聚成星辰大海，让每个孩子的未来发光。”白茹雪说。

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