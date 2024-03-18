央视网消息：绥芬河是我国与俄罗斯交界的重要口岸城市。自中俄两国互免签证团体旅游业务恢复后，跨境旅游热度持续攀升。据绥芬河边检最新统计，3月份以来，经绥芬河口岸出入境客流量已突破3.5万人次，日均出入境人数达到2000人次以上。

3月16日早上7时，绥芬河公路口岸入境大厅迎来了100多名俄罗斯游客，他们大部分都是团队报名以免签走名单的形式入境，经过海关和边检民警快速查验后，10分钟左右就能顺利通关。

绥芬河是中国与俄罗斯交界的重要口岸城市、国家级一类口岸，从绥芬河出境后十几分钟就可到达格罗迭科沃站。随着旅游热度的持续攀升，越来越多的国内外游客通过绥芬河口岸进出境。

绥芬河市某旅行社导游刘艳山介绍，他们主要来绥芬河是旅游和购物，大约时间是2—4天左右，很多旅游者以前来过。随着现在的旅游人数越来越多，旅行社现在开通了有长线游和短线游，到各地去参观，由当地旅行社进行对接。

俄罗斯游客入境后，他们大多会选择自由行，品尝绥芬河当地的美食，到商场购物和休闲娱乐，这也给餐饮和住宿行业带来了可观收益。

今年一月份以来，经绥芬河口岸出入境客流量已突破14万人次。为了应对跨境游热潮，绥芬河边检、海关等联检部门积极采取措施，加大了通关便利化力度，提升服务质量，确保游客能够快速、顺利地出入境。

(责编：艾雯、徐祥丽)