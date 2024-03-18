人民网伦敦3月17日电 （记者邢雪）上下翻飞的中国舞龙、憨态可掬的大熊猫人偶、华丽优雅的汉服展示……3月17日，在爱尔兰一年一度的圣帕特里克节上，来自爱尔兰各地孔子学院的师生以富有中国特色的文化展示吸引了当地民众的关注和赞誉。

3月17日是爱尔兰一年一度的圣帕特里克节，高威大学孔子学院组建方队加入了当地的庆祝行列展示中国传统文化。高威大学孔子学院供图

高威大学中医与再生医学孔子学院组建的方队加入了高威市的庆祝活动，队伍集中展示了中国舞龙、太极、中国传统民族服饰等丰富多彩的中国元素，同时也为当地的孩子们带去了可爱的大熊猫人偶。孔院队伍还向参与游行的民众派发了孔院课程及活动体验券，让更多人了解和体验中国文化。

队伍中的熊猫人偶受到了当地民众的热烈欢迎。高威大学孔子学院供图

科克大学孔子学院携手华侨华人、中国留学生等150余人，共同组织了一支独具中国特色的游行方队。队伍的最前端是两名旗手执中爱两国国旗，象征着中爱两国的友谊长存，太极功夫扇展示了中国传统武术的力与美，少数民族服装、传统汉服、戏曲服饰等等展示了中国丰富多彩的风情与文化底蕴。科克大学的精彩展示获得了由科克市政府颁发的最佳组织奖。

高威大学孔子学院组建的方队打出了高威与南京友好城市的横幅。高威大学孔子学院供图

各个孔子学院在游行中还专门突出了高威市与南京市、科克市与上海市的友城关系，期盼中爱友城之间能够继续加强往来，增进友谊。

参与活动的民众纷纷表示，通过孔子学院队伍的精彩表演和互动体验，他们更加深入地了解了中国文化，也感受到了中爱两国文化的交流与融合。参与游行的队员们也都表示非常荣幸能够为市民们呈现精彩的中国文化，这是一个展示中国特色文化、加深中爱两国人们友谊的契机。

科克大学孔子学院组织的队伍手持中爱两国国旗，手拉科克与上海友好城市的横幅。科克大学孔子学院供图

圣帕特里克节是爱尔兰的国庆节，通常人们身着绿色服饰，在爱尔兰各地举行游行、音乐会等庆祝活动，每年都会吸引大量的观众和游客前来爱尔兰一睹这一场盛事。

科克大学孔子学院组织的太极扇队的队员们手持功夫扇，气势磅礴地展示中国传统太极功夫的魅力与力量。 科克大学孔子学院供图

科克大学组织了中国少数民族文化展示队伍，身着民族服饰的队员们展示着丰富多彩的中国风情。 科克大学孔子学院供图

(责编：王禹蘅、常红)