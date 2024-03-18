新华社达卡3月17日电（记者孙楠）随着经中企承建的孟加拉国单点系泊及双线管道工程输送的首批柴油和原油16日全部抵达孟加拉国炼厂，该国首个海陆一体化超大型石油储运项目正式投入商业运营。

单点系泊及双线管道系统工程项目由中国政府提供优惠贷款，中国进出口银行提供融资，中国石油管道局工程有限公司承建，于2023年11月正式落成。本次为项目落成后首次将柴油和原油输送至孟加拉国东方炼厂，彻底结束了此前靠小船接驳大船输送原油的方式，改变了低效和不环保的做法。

据了解，该项目让10万吨级的大型油轮卸载运输原油时间从此前的11天缩短至约48小时，预计每年可节约原油运输成本1.28亿美元。

东方炼厂副总经理哈斯纳特说，该项目为东方炼厂原油年处理能力从150万吨扩容至450万吨提供了安全、高效、环保的运输保证，将极大助力孟加拉国能源行业发展。

据介绍，该项目作为“一带一路”倡议在孟加拉国首批落地的重要油气储运项目，将极大缓解孟加拉国能源紧张局面，成为孟加拉国新的能源大动脉，同时项目在建设过程中为孟加拉国创造了近4000人次的就业岗位。

(责编：燕勐、徐祥丽)