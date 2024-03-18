新华社北京3月17日电 以色列总理府日前表示，将派代表团前往卡塔尔继续推进与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的间接谈判。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处16日警告，加沙地带北部地区面临严重营养不良问题，当地两岁以下儿童中每三人中就有一人遭受严重营养不良。

这是3月2日在加沙地带中部城镇扎瓦伊达拍摄的一处市场。新华社发

以方恢复谈判

路透社16日援引一名知情人士的话报道，以色列代表团将由以色列情报和特勤局（摩萨德）局长达维德·巴尔内亚带领。以总理本雅明·内塔尼亚胡在新一轮谈判开始前，将召集以色列安全内阁开会商讨哈马斯向谈判斡旋方提交的新提议。

据巴勒斯坦媒体报道，哈马斯14日向埃及等斡旋方提交了一份“全面停火协议”，包括以方停止军事打击加沙地带、撤出所有军队等要求。以方则称哈马斯所提要求“不现实”。

按照多名埃及政府官员的说法，一度陷入停滞的加沙地带停火谈判最早17日恢复，也可能推迟至18日举行。

这是3月16日在加沙地带中部努赛赖特难民营拍摄的以军空袭后的场景。新华社发

如果新一轮停火谈判启动，这将是双方自斋月开始以来首次非直接谈判。哈马斯和以色列一直拒绝面对面谈判，由埃及和卡塔尔充当“传话人”。

在埃及首都开罗举行的上一轮谈判中，以色列没有出席，据报道是因为哈马斯拒绝向以方提供仍活着的以方被扣押人员完整名单。斡旋方试图推动以色列和哈马斯在斋月前达成一份为期6周的停火协议，但双方立场均不松动。

哈马斯先前坚持临时停火是永久停火的开始，在达成永久停火协议前不会释放以方人员。法新社16日注意到，这一组织近来口风趋缓，要求以军在6周临时停火期间须撤离加沙地带“所有城市和人口稠密地区”。

以军总参谋长赫齐·哈莱维15日表示，以色列目前面临多条战线，包括加沙地带、约旦河西岸、黎巴嫩、叙利亚和“更远地区”。其中任何一条战线出现事故或事件都会影响到其他地区，并引发反应。

2月27日，在加沙地带北部的杰巴利耶难民营，人们等待领取食物。新华社发（穆罕默德·阿里摄）

加沙饥饿加剧

近东救济工程处16日在社交媒体发文说，加沙地带儿童营养不良现象正快速蔓延，程度“前所未见”。

此外，加沙地带不断有医院报告儿童死于营养不良和脱水的病例。

据巴勒斯坦媒体报道，运载救援物资的卡车于16日抵达加沙地带北部杰巴利耶、拜特哈嫩和拜特拉希耶地区，为近4个月来首次。

联合国援助机构和非政府组织批评以色列对进入加沙地带的援助物资层层设卡、处处设限，以方予以否认，反指联合国提供的援助不够多。

3月14日，人们在加沙地带南部城市拉法领取救济食物。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

欧洲联盟等方面发起海上人道主义走廊后，首艘经由这一走廊抵达加沙地带的援助船15日卸载船上的200吨物资，预计将分发至加沙地带北部。希腊外交部发言人塞奥佐罗斯·戈齐斯16日接受媒体采访时表示，第二艘运载援助物资的船将在第一艘援助船回港后、于16日或次日启程前往加沙地带。

不过，参与物资运输的国际慈善组织“世界中央厨房”发表声明说，鉴于天气预报显示17日至下周末海上天气恶劣，第二艘援助船启程时间待定。

加沙地带南部汗尤尼斯马瓦西地区的居民扎赫尔·萨克尔说，加沙地带民众情况悲惨，船只运来的援助物资只是“杯水车薪”；对于多国空投的援助物资，“人们疯狂追逐”。（王逸君）

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