新华社安曼3月17日电（记者何奕萍）约旦通讯社17日报道，约旦国王阿卜杜拉二世当天在亚喀巴会见到访的德国总理朔尔茨，双方警告以色列对加沙地带南部城市拉法发动进攻将加剧加沙地带人道主义危机。

报道说，阿卜杜拉二世和朔尔茨就加沙局势的发展进行了讨论。阿卜杜拉二世呼吁国际社会迅速采取行动，立即实现加沙地带永久停火，同时努力保护平民，尽一切可能向加沙地带提供充分、持续的人道主义援助，努力防止加沙人道主义状况恶化。他说，停止支持联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处工作对加沙地带、约旦河西岸和约旦将产生严重影响。

阿卜杜拉二世表示，约旦反对任何强制迁移约旦河西岸和加沙巴勒斯坦人的企图，拒绝任何将约旦河西岸和加沙地带分离的企图，希望国际社会采取认真积极的行动，为在“两国方案”基础上实现公正、全面和平找到政治前景。

以色列总理办公室15日发表声明说，以总理内塔尼亚胡当天批准了以军进入拉法作战的计划。巴勒斯坦总统府15日发表声明，呼吁国际社会迅速干预并承担起责任，防止以色列对拉法“危险的侵略”，并表示这种侵略使加沙地带人民的痛苦加倍。

朔尔茨16日抵达亚喀巴开始对约旦的访问，并将于17日前往以色列进行访问。

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