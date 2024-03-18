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2024年全英羽毛球公开赛在伯明翰落幕

中国“雅思”组合斩获混双冠军

2024年03月18日09:11 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伯明翰3月17日电 （余颖）2024年全英羽毛球公开赛17日在伯明翰体育馆落幕，中国“雅思”组合郑思维/黄雅琼斩获混双冠军成功卫冕。

混双决赛现场 余颖摄

混双决赛现场。人民网 余颖摄

作为巴黎奥运会积分赛截止之前的最后一站世界羽联世界巡回赛超级1000赛事，2024年全英羽毛球公开赛云集世界羽坛各路高手。在世界羽联排名中“雅思”长期领跑，目前郑思维/黄雅琼组合世界排名第一，同时也是头号种子。本场混双决赛郑思维/黄雅琼对阵日本组合渡边勇大/东野有莎。

本场决赛中，双方首局开局后比分交替上涨，比分胶着，战至8平。日本组合连续得分，11比9进入局间暂停。后“雅思”组合重新集中精力连续得分取得领先，最后以21比16拿下首局。第二局，日本队组合开局连续得分，“雅思”组合努力追平并逐步取得领先。期间，郑思维跑位移动快，后场进攻强有力，极具力度的扣杀令人大呼过瘾。经过激战“雅思”组合最终以21比11获胜，成功卫冕。一时间球场爆发出排山倒海的欢呼声。黄雅琼在赛后接受采访表示，今天的获胜让我们的信心迈进了一大步！

黄雅琼赛后接受采访 。人民网 余颖摄

黄雅琼赛后接受采访。人民网 余颖摄

17日全英羽毛球公开赛决赛吸引了3000多名观众观战，现场气氛极为热烈。大批的中国留学生、全英各地华人组成啦啦队前来助战，他们挥舞着五星红旗，热情高涨，不遗余力地助威呐喊。拿到签名的南安普敦大学留学生小郭激动不已地说，难得能在英国见到“雅思”组合，这让我浑身充满了力量，我们十几个同学结队来伯明翰观战，就想以最大的热情为中国队助威！此次上海市羽毛球协会联合上海市少年体校选拨了7位羽毛球苗子来英国观赛，并参加羽毛球友谊赛与英国同年龄段的小球员同场竞技。11岁的曹栩焌特别开心在朋友圈晒出合影，“哇，第一次在现场见到思维哥哥，感受世界大赛的水平和氛围，太激动了！”

当天中国驻英国使馆赵飞公使及使馆工作人员专程赴伯明翰慰问和看望参赛的中国羽毛球运动员，并观看决赛日比赛。赵飞公使对郑思维/黄雅琼取得的成绩表示热烈祝贺，赞扬两人高超的球技和顽强的作风，并预祝两人在今年奥运比赛中取得良好成绩。

(责编：王禹蘅、常红)

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