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中国主题旅游项目获全球主题娱乐协会大奖

2024年03月18日09:10 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶3月17日电（记者谭晶晶）全球主题娱乐协会第30届年度峰会暨颁奖典礼16日晚在美国洛杉矶举行，包括两项中国主题旅游项目在内的全球14项主题娱乐项目获得该协会西娅奖“杰出成就奖”。

　　全球主题娱乐协会对全球参赛公园或项目进行了严格评选，来自美国、中国、阿拉伯联合酋长国、挪威、英国等国多个主题娱乐项目获得不同奖项，其中中国长隆集团旗下珠海横琴长隆宇宙飞船“百慕大历险”弧形穹顶幕动感影院项目以及海口国际免税城“AURA天际秘林”主题中庭获得西娅奖“杰出成就奖”。

　　全球主题娱乐协会主席梅丽莎·奥维耶多表示，这些获奖项目展现了当今全球主题娱乐行业的顶尖技术、创造力和创新精神，不仅给观众带来更好娱乐体验和启发，还将继续塑造主题娱乐行业的未来。

　　当晚，长隆集团董事长苏志刚获颁西娅奖“终身成就奖”。苏志刚表示，长隆集团将继续与国际同行加强交流，与国际顶尖团队合作，致力于为游客打造更加丰富的主题旅游和互动娱乐产品，提升产品的文化内涵，推动全球旅游业可持续发展。

　　来自世界各地的主题娱乐行业领军人物参加峰会，探讨行业最新前沿技术和发展趋势，分享项目发展经验。

　　全球主题娱乐协会成立于1991年，是一家非营利性国际组织，是全球主题娱乐行业的权威机构。该协会自1994年起每年评选并颁发西娅奖，旨在表彰全球业界为游客创造出非凡体验的主题娱乐设计项目、游乐设施、展览和景点等，被誉为主题娱乐行业的最高荣誉。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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