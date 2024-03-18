新华社加沙3月17日电（记者柳伟建）据巴勒斯坦通讯社17日报道，以色列军队当天密集轰炸加沙地带中部和南部多个地区，造成至少21人死亡。

报道说，以军17日凌晨对加沙地带中部城市代尔拜拉赫一处住宅发动空袭，造成至少12人死亡、数十人受伤。加沙地带中部努赛赖特难民营和布赖杰难民营当天遭到以军密集轰炸，造成至少4人死亡。此外，以军当天继续轰炸加沙地带南部城市汗尤尼斯多个地区，造成至少5人死亡。

巴勒斯坦总统府17日发表声明说，巴总统阿巴斯当天在约旦河西岸城市拉姆安拉会见到访的巴西外交部长维埃拉时表示，目前首要任务是阻止以色列进攻加沙地带南部城市拉法。阿巴斯呼吁国际社会向以色列施压，要求其开放通往加沙地带的所有过境点以运送救援物资。

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门17日发布的数据，以军过去24小时对加沙地带的袭击共造成92人死亡、130人受伤。去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过3.16万人死亡、逾7.3万人受伤。

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