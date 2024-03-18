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西部陆海新通道海铁联运班列今年开行突破2000列

2024年03月18日09:04 | 来源：新华社
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　　3月17日上午，一列满载缅甸黑芝麻、海南椰子汁、广西白糖等货物的海铁联运班列，从钦州铁路集装箱中心站缓缓发出驶向四川城厢站。这是2024年西部陆海新通道开行的第2000列海铁联运班列，同比增长16.8%，提前14天完成一季度班列开行任务。

西部陆海新通道海铁联运班列今年第2000列发运现场。（劳光伟 摄）

西部陆海新通道海铁联运班列今年第2000列发运现场。（劳光伟 摄）

　　今年以来，广西北部湾国际港务集团紧抓“高水平共建西部陆海新通道，大力发展向海经济，积极打造国内国际双循环市场经营便利地”契机，助力物流规模持续扩大。截至3月15日，今年西部陆海新通道海铁联运班列渝桂方向、广西区内班列开行数量同比分别增长33%、21%。目前，新通道服务辐射范围已覆盖18个省份。

　　“今年以来，班列运输广西区内白糖同比增长44%，汽车汽配运输量更是翻倍增长。”广西北部湾国际联运发展有限公司董事长李泰霖说。

行进中的西部陆海新通道海铁联运班列。（劳光伟 摄）

行进中的西部陆海新通道海铁联运班列。（劳光伟 摄）　　

　　据介绍，北部湾港集团将锚定全年北部湾港集装箱吞吐量“900万”标箱、西部陆海新通道海铁联运“10000列”目标，全面提升综合服务水平，持续推动西部陆海新通道高质量发展，助力广西打造国内国际双循环市场经营便利地。（记者朱丽莉）

(责编：燕勐、徐祥丽)

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