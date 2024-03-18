新华社金边3月18日电 通讯｜中国职业教育助力柬埔寨人才培养

新华社记者吴长伟 廖泓清

“我要争取去中国留学！”来自柬埔寨柬华应用科技大学的本科新生孟梅梅激动地对记者说。

柬华应用科技大学首批本科生开学典礼日前在柬埔寨金边举行。孟梅梅同其他9名新生一同走上领奖台，接过优秀学生奖学金奖状，笑容灿烂。孟梅梅今年18岁，即将开始在柬华应用科技大学电子商务专业学习，她很喜欢学校的课程设置和校园环境，非常期待在这里学习中文和专业知识。

柬华应用科技大学由中国南京工业职业技术大学与柬埔寨柬华理事总会合作共建，是中国职业教育第一所海外应用技术大学，开展本科学历教育，学生可同时获得中国和柬埔寨两国学历和学位证书。学校于2023年12月在金边揭牌，首届共招收160名本科学历生和400名校企合作订单班非学历生。首批开设的6个本科专业为新能源发电工程技术、汽车服务工程技术、网络工程技术、电子商务、现代物流管理和旅游管理。

同孟梅梅一样，索万纳也是柬华应用科技大学首届本科新生。他告诉记者，在了解到学校拥有完善的教学设施、来自柬中两国的专业讲师授课、学生能同时获得柬中两国学历学位证书后，他毫不犹豫地申请就读。

“我希望以后从事物流管理工作。”索万纳说，“相信在这里学到的专业知识和技能可以帮助我在毕业后更好地从事相关领域工作。”

柬华应用科技大学网络工程技术专业教师周惠向记者介绍，该校大部分讲师是从中国国内本科院校选拔公派而来，授课教师均为硕士及以上学历，教学经验丰富。学校配备有完善的教学设施，建有先进的实验实训室和计算机机房，能够满足专业学习所需。学校主要采用中文培训加专业技能教育相结合的方式，使学生同时掌握中文和职业技术，毕业后能够满足企业的用人需求。

周惠说，第一批本科新生刚刚入学，就有中资企业向学校抛来橄榄枝，“预定”专业人才。

据介绍，柬华应用科技大学通过校企合作模式，同企业在人才培养、专业建设、师资建设、科研服务等方面开展合作。学校结合企业需求和学生特点，以“技能+中文”为切入点，帮助学生提升多种能力和本领，服务柬埔寨经济社会发展。

本次开学典礼上还举行了校企合作奖助学金颁发仪式，63名优秀学生获得奖学金和校企合作定向培养助学金。

柬华理事总会监事长郑源来在开学典礼上表示，柬华理事总会与南京工业职业技术大学合作共建柬华应用科技大学，是要打造柬埔寨职业教育人才培养高地，为深化柬中两国友谊作出贡献。他希望学生们学好技能、练好中文，成为柬埔寨国家发展的栋梁和深化柬中友谊的使者。

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