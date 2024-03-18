人民网约翰内斯堡3月17日电 （记者邹松）3月15日上午，中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队赴桑给巴尔基文吉区医院推动合作机制，为后续的临床工作开展做好前期工作。

医疗队队长蒋国庆指导当地外科医生调试腹腔镜设备。中国援桑医疗队供图

桑给巴尔基文吉区医院是中非对口医院合作机制的医院之一。2023年3月2日，中国驻桑给巴尔总领事张志昇与桑给巴尔卫生部部长纳索尔·马兹伊在桑卫生部签署《中华人民共和国国家卫生健康委员会与坦桑尼亚联合共和国桑给巴尔革命政府卫生部关于开展对口医院合作机制项目的协议》，一直以来中国援桑医疗队为基文吉区医院建设与升级改造做了大量工作。

以此为契机，中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队自抵达以来，持续推进对基文吉区医院的帮扶工作。

医疗队队队员和基文吉区医院院长（左四）及医护人员合影。中国援桑医疗队供图

3月15日上午，医疗队驱车一个多小时到达该院。医疗队队长蒋国庆先和院长塔米姆·哈马德·赛义德商议了后期的临床合作计划，接着开展了普外科教学查房，并和当地医生一起对医院此前接受捐赠的全套腹腔镜设备、麻醉机及监护仪进行现场调试、培训。

院长塔米姆·哈马德·赛义德感谢中国医疗队不断帮助医院提升整体的技术水平，为当地人民提供优质的医疗服务。

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