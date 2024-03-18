新华社莫斯科3月18日电（记者陈汀 刘恺）据俄罗斯中央选举委员会当地时间18日凌晨发布的数据，在俄总统选举统计完成的85%选票中，现任总统普京以87.19%的得票率大幅领先其他候选人，实际已经赢得此次总统选举。

俄联邦共产党的哈里托诺夫以4.24%的得票率位居第二，俄新人党的达万科夫得票率为3.99%名列第三，俄自由民主党的斯卢茨基以3.16%的得票率位列第四。

普京18日凌晨在竞选总部发表讲话，感谢所有选民的支持。他表示，俄罗斯是一个大家庭，本次选举结果体现了选民的信任和期望，国家的所有任务都将完成。俄罗斯将会进一步向前发展，变得更坚实、更强大、更高效。

普京在随后召开的记者会上表示，他将在新的任期继续推动国家发展。他说，国家发展的所有主要任务都已在近期向议会两院发表的国情咨文中阐述，将竭尽所能完成既定目标。

俄罗斯第八届总统选举正式投票于15日至17日举行。根据俄总统选举规则，在选举中获得50%以上选票者当选总统。俄中央选举委员会将不晚于3月28日确认此次总统选举结果，并在选举结果确认后3日内予以公布。

俄中央选举委员会主席帕姆菲洛娃17日说，俄方邀请了来自129个国家和地区的1115名国际观察员监督投票，确保选举公正透明。（参与记者：黄河、江宥林、赵冰、华迪）

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