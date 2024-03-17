新华社开普敦3月16日电（记者王雷 王晓梅）2024年开普敦狂欢节16日晚在南非立法首都开普敦拉开帷幕。富有中国传统文化特色的华侨华人方阵闪亮登场，令中国元素在狂欢节上耀眼夺目。

流光溢彩的龙形花车、气势磅礴的舞龙舞狮、华美绚丽的中国服饰和俏皮可爱的卡通熊猫，由100多名当地华侨华人组成的中国方阵每到一处，都会引发现场观众热烈的掌声和欢呼声。

被新华社记者问到当晚最喜欢的方阵时，开普敦当地居民尼古拉斯·约翰逊及其女伴瓦尔·安德里斯异口同声地说：“中国！中国的表演太棒了！”约翰逊说中国方阵的灯光效果以及舞龙舞狮都很棒。

率领中国方阵的开普敦华星艺术团团长董钢对记者说，今年恰逢龙年，中国方阵带来了50米的长龙和各种龙文化表演，为当地多元文化增添了中华文化的色彩。

开普敦狂欢节委员会主席蕾切尔·贾夫塔接受新华社记者采访时说，中国方阵的舞龙表演一向很受欢迎，令观众们目不转睛，也让孩子们兴奋不已。开普敦狂欢节能融入中国元素，她感到非常骄傲。

开普敦狂欢节源于2010年世界杯，此后每年举行一次，如今已成为当地一张亮丽名片。据贾夫塔介绍，今年狂欢节的主题为“美好”，超过1000名表演者参加游行，吸引数万名南非观众和来自世界各地的游客观看。

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