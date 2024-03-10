人民网华盛顿3月9日电 （记者李志伟）当地时间3月8日晚，现代舞诗剧《诗忆东坡》在华盛顿肯尼迪中心歌剧院首演，演出获得成功，正式开启为期2周共计8场的美国巡演。

中国驻美国使馆临时代办井泉，负责文化和旅游事务的陈春梅公参以及中国对外文化集团有限公司董事长李金生、眉山市歌舞剧院总经理袁潇等各界嘉宾出席《诗忆东坡》首演前招待会，并与现场1500余名观众共同观看演出。

当地时间3月8日晚，现代舞诗剧《诗忆东坡》在华盛顿肯尼迪中心歌剧院首演。人民网记者 李志伟摄

井泉表示，苏东坡的诗词及其蕴含的人性光辉，是属于全人类宝贵的文化遗产。《诗忆东坡》以舞为语，向我们讲述了中国传统文化的创造性转化、创新性发展。相信此次演出将为推动中西文明交流互鉴作出有益探索和积极贡献。

井泉表示，此次访演是落实两国元首旧金山会晤重要共识的务实举措。很高兴地看到，以费城交响乐团、美国芭蕾舞剧院为代表的诸多美国艺术团组赴华演出。希望双方继续努力不断深化人文交流，增进两国人民之间的了解和友谊，推动中美关系持续稳定向前发展。

中国驻美国使馆临时代办井泉表示，此次访演是落实两国元首旧金山会晤重要共识的务实举措。人民网记者 李志伟摄

李金生表示，此前，中国对外文化集团有限公司通过“中华风韵”品牌在肯尼迪中心推出了交响音乐会、民族音乐会、民族舞剧、民族器乐剧等不同艺术门类的优秀作品，受到美国观众的欢迎和好评。去年9月底，“中华风韵”携舞剧《花木兰》亮相肯尼迪中心，在中美两国引发热烈反响，为中美文化交流画上浓墨重彩的一笔。此次是《诗忆东坡》在国际舞台的首次亮相。相信以“中华风韵”为代表的文化品牌，将进一步推动中美两国文化交流，增进中美两国人民友谊。

《诗忆东坡》由编导、舞蹈家、画家与视觉艺术家沈伟领衔创作，中国东方演艺集团有限公司联合眉山市歌舞剧院有限责任公司打造。袁潇表示，从创作之初，我们就希望将这部作品打造成为一部立足中国传统文化、对标国际市场和国际审美表达、探索中外艺术融合的创新之作。

演出获得了美政府、国际组织代表，各国使节以及爱好舞蹈艺术的美各界友好人士的欢迎。美国舞蹈节主席朱迪·妮梅里奇特在演出结束后向全体演职人员表示：“你们的表演震撼了华盛顿的观众，并且还将再次震撼纽约的观众，我代表美国舞蹈节向你们表示衷心的祝贺，感谢你们为美国观众带来如此精彩的演出。”肯尼迪中心副总裁艾丽西亚·亚当斯表示，该剧是一部极具创意的作品，希望今后能继续推动美中两国文化交流。

《诗忆东坡》美国巡演将持续2周，在华盛顿、纽约进行共计8场演出。人民网记者 李志伟摄

据悉，《诗忆东坡》在肯尼迪中心还将演出3场，之后将前往纽约于3月15日至17日在林肯中心大卫寇克剧院演出4场。

《诗忆东坡》是中国对外文化集团“中华风韵”品牌年度项目。此次中国对外文化集团与美国舞蹈节合作，共同向美国观众展示体现中国审美的现代舞艺术精品。自2009年以来，“中华风韵”品牌项目已先后选派中国30余个艺术团组的40余台精品剧目，赴美洲、欧洲、大洋洲主要国家演出600余场。

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