新华社马来西亚新山3月17日电 通讯｜中企建造水上高架助马新两国互联互通

新华社记者程一恒 毛鹏飞

蒙蒙细雨中，工地机器隆隆作响，连接马来西亚柔佛州与新加坡的跨国轻轨项目——柔新捷运系统（RTS）水上段高架的建设工人正在紧锣密鼓地工作。这是记者日前在马南部柔佛州新山市附近项目施工现场看到的景象。

在施工现场，高级工程师马达瓦身着全套工作服，仔细检查着生产物料和项目施工安全措施，汗珠混着雨水顺着脸颊流下。38岁的马达瓦来自斯里兰卡，早在2009年中交集团负责科伦坡外环高速修建时，毕业不久的马达瓦就加入了这个团队。

中国交通建设（马来西亚）有限公司RTS水上段高架项目办公室经理黄义力说，他和马达瓦刚认识时，马达瓦展现出的专业能力和管理能力让他很惊喜。“马达瓦总能妥善解决施工中的关键点和难点。”黄义力说，公司邀请马达瓦加入马来西亚RTS项目管理团队并担任现场高级工程师，与他一起的还有另外五名斯里兰卡籍员工。

RTS是一条双轨轨道交通线路，连接马来西亚新山的查加山站和新加坡的兀兰北站，预计2026年年底建成。项目全长约4公里，以高架桥配地下隧道的方式穿越柔佛海峡，每小时客运量可达1万人次，将为往返马、新两国的人员提供交通便利，促进两国在经贸与人文交流等领域的联系与合作。

RTS水上段高架起点位于新山市区，延伸至柔佛海峡国境线位置，长约800米，共15个桥墩，主桥为连续梁桥。不过，在项目建设初期，由于所在地工人专业程度参差不齐，尤其是桥梁施工技术能力普遍较弱，项目建设需求无法得到满足。

“输血不如造血”，项目负责人赵志峰说，“在这个新项目上，我们结合以往经验持续强化属地人才培养，增强可持续发展能力”。

项目部结合实际情况确立了班组管理制度，由具有一定施工经验、较强管理能力的员工担任班组长，搭配技术、质量、工程负责人和若干名工人组成班组。项目部还创建了“帮带课堂”，全面提高工人技能水平。去年1月，一堂关于钢筋镦粗车丝施工的交底培训课程在水上高架施工现场展开。讲台上的“老师”是项目技术人员，讲台下的“学生”是来自各个国家的“新手钢筋工”。

项目部将“帮带课堂”打造成流动课堂，走进面板预制、钢筋绑扎、混凝土浇筑各个施工现场。随着项目部员工培养力度不断强化，施工工人桥梁建设技能不断提升。

赵志峰表示：“我们不仅为当地创造了就业机会，还让外籍员工成为本项目以及其所在国家基础设施建设的重要力量。”

RTS水上段高架项目团队中方成员经验丰富，从斯里兰卡南部高速公路延长线，中国－马尔代夫友谊大桥、孟加拉国N8公路改扩建项目，到文莱大摩拉岛大桥、马来西亚柔佛州普来河桥等，这些共建“一带一路”国家的民生工程里，都有他们的身影。

黄义力说：“在不同国家的项目中，我们不仅为当地带去中国方案、中国技术与中国智慧，还吸纳了不少有责任和能力的外籍员工，与我们一起到更多国家建设‘一带一路’”。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)