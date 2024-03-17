新华社亚的斯亚贝巴3月16日电 通讯｜中国电动小巴驶上“非洲屋脊”

新华社记者刘方强

东非高原，阳光明媚。在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴街头，司机阿达穆在最近更换的崭新电动小巴里吆喝揽客，希望可以早点满员发车。

阿达穆驾驶的电动小巴来自中国厦门金龙旅行车有限公司，以完全拆卸（CKD）方式出口到埃塞，由当地的贝莱内·金迪金属工程公司负责组装并推向市场。目前，在亚的斯亚贝巴，约有20位运营车辆司机和他一样，将老旧的燃油车换成来自中国的电动小巴。

在阿达穆看来，与同级别传统燃油小巴相比，电动车噪音更小，性价比更高，并且使用起来更方便。“我们趁着午餐时间给电动车充电40分钟。与过去不同的是，我们不用再花油钱，也不用在加油站排长队，每天的收入也比以前有所增加。”他近日接受新华社记者采访时说。

“我开过不同类型的汽车，感觉这款（电动）车非常独特，因为它更舒适，还可以减少空气污染。”阿达穆说完便载着15名乘客发车了，其中多数人是第一次体验乘坐电动车。

埃塞平均海拔近3000米，素有“非洲屋脊”之称。首都亚的斯亚贝巴海拔约2400米，是非洲海拔最高的城市。在当地语言中，“亚的斯亚贝巴”意为“新鲜的花朵”。然而，当地严重的汽车尾气污染很难让人把这座城市与“鲜花之城”联系起来。据不完全统计，埃塞全国约有120万辆汽车，大多是从海湾国家进口的二手汽车，车龄超过20年。车辆老旧更加重了汽车尾气污染。

埃塞交通和物流部数据显示，2023年该国花费约60亿美元用于燃料进口，其中一半以上用于燃油汽车。今年2月初，交通和物流部宣布计划禁止进口汽油和柴油汽车，以应对全球不断上涨的燃油价格。此前，作为2021年到2030年发展愿景的一部分，埃塞政府已宣布计划10年内从国外进口4800辆电动公交车和14.8万辆其他类型电动车，以降低该国对燃油车的依赖。

记者了解到，除了组装电动小巴，贝莱内·金迪金属工程公司还在组装一款从中国进口的长达12米的电动巴士，以满足该国不断增长的电动车需求。公司总经理谢瓦耶认为，电动车在埃塞俄比亚应用前景广阔，随着越来越多中国电动车进入当地市场，这将助力埃塞实现节能减排。

谢瓦耶介绍说，从2023年中期开始，公司以完全拆卸方式从中国进口电动车。这种进口方式可以大幅降低运输成本。此外，整车进口关税约为15%，以完全拆卸方式进口电动车关税几乎为零，这也是埃塞政府鼓励发展电动车并推动相关技术转移的举措之一。

“组装这些电动小巴还能促进本地就业，我们公司约有75人参与组装进口的216辆电动小巴。”谢瓦耶说，目前这些电动小巴已售出一半，买家包括城市公共交通服务提供商和政府机构等。

据该公司生产经理阿贝拉介绍，首批50辆电动小巴是在中国同事帮助下完成组装的。阿贝拉对中国在电动车技术领域的发展表示赞赏。“中国的工程师来到埃塞，与我们分享了电动车技术方面的知识，包括理论知识和实践技能。以后如果遇到问题，我们也能通过视频连线向中国同事请教。”阿贝拉说。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)