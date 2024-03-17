安哥拉农业和林业部长安东尼奥·阿西斯。人民网记者 张荣摄

人民网北京3月16日电 （记者张荣）3月16日，“2024安哥拉—中国商务高峰论坛——油汽、矿业及农业专场”在京开幕。开幕式后，安哥拉农业和林业部长安东尼奥·阿西斯在接受人民网记者专访时指出：“我不会仅用‘朋友’来形容中国，更应该称呼其为‘兄弟’。”

3月15日下午，国家主席习近平在人民大会堂同来华进行国事访问的安哥拉总统洛伦索举行会谈。两国元首宣布，将中安关系提升为全面战略合作伙伴关系。

对此，安东尼奥表示，这对两国来说是历史性时刻，两国也将继续深化各领域合作，尤其是经贸往来合作。

提到两国在农业领域的合作，他指出，已经有不少中国企业在安哥拉进行投资发展。他举例说有家中国企业在安哥拉实施了一项大型水稻项目，占地约20000公顷，专门用于种植水稻。尽管安哥拉本土也有一些从事水稻生产的企业，但仍需要更多的企业和愿意投入生产的人才。不仅是水稻，还包括小麦、玉米、大豆等农产品的生产，都需要更多的投入和合作。

对于一些诋毁中非关系的论调，安东尼奥说：“他们不了解安哥拉的实际情况，对此一无所知。当他们有机会访问安哥拉时，可以直接从在安哥拉受益的当地人口中了解真相。”

“中国企业在安哥拉从事农业生产的同时，还向当地居民传授知识和专业技能，为许多家庭提供生产所需的帮助，让他们受益良多。在社会和卫生领域也有一些例子。例如，去年安哥拉遭受了洪灾，一家中国水稻公司向安哥拉政府捐赠了数吨大米，这无疑是一大善举。”

安东尼奥表示，安中两国始终坚持走共同发展道路，未来，安中两国会继续携手同行。

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