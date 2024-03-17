2024安哥拉—中国商务高峰论坛现场。人民网记者 张荣摄

人民网北京3月17日电 （记者张荣）3月16日，“2024安哥拉—中国商务高峰论坛——油汽、矿业及农业专场”在京开幕。安哥拉共和国总统若昂·曼努埃尔·贡萨尔维斯·洛伦索、安哥拉驻华大使若昂·内图、中国政府非洲事务特别代表刘禹锡出席论坛开幕式，并做主旨发言。

安哥拉总统若昂·曼努埃尔·贡萨尔维斯·洛伦索。人民网记者 张荣摄

安哥拉总统洛伦索在致辞时表示，安中两国建交40多年以来，双方始终真诚友好，携手共进。中国是支持安哥拉经济社会发展，众多货物和服务的主要出口国。

“中国企业在安哥拉的存在不容忽视。例如，中企承建的罗安达新机场项目、中心地区道路和铁路系统的改善以及水电能源项目等，涉及各个领域。安哥拉希望吸引更多的中国投资者，他们不仅可以带来了资金和技术，还有专业知识以提高生产效率。期待更多中国投资者帮助安哥拉实现经济多元化，增加以安哥拉制造为标志的国内商品和服务供应，从而显著增加产品出口，大幅增加就业机会，降低失业率。”洛伦索表示。

洛伦索表示，安哥拉拥有良好的营商环境，希望同企业家携手合作，把安哥拉建设成为富强的现代化的国家。

安哥拉驻华大使若昂·内图。人民网记者 张荣摄

安哥拉驻华大使内图表示，庞大的参会企业数量也凸显安哥拉与中国的关系进入了新纪元。“安中两国在不断深化政治互信的同时，还期待进一步探索、拓展和巩固经贸合作，以满足两国人民利益需求。安哥拉商业环境的改善，特别是签署避免双重征税协定和投资保护协定，为两国企业提供了法律保障。两国携手共建美好未来。”

中国政府非洲事务特别代表刘禹锡。人民网记者 张荣摄

中国政府非洲事务特别代表刘禹锡在讲话中指出，近年来，在两国元首的战略引领下，双方坚持真诚友好、平等互利，各领域合作成果丰硕。

他指出，安哥拉是中国在非洲的第二大贸易伙伴和重要投资国。去年，两国的贸易总额超过230亿美元。两国合作已成为推动安哥拉经济社会发展的有力引擎，为当地创造了大量就业机会，给两国人民带来了实实在在的好处。

3月15日下午，中安两国签署了关于编制共建“一带一路”合作规划、经贸、农业、绿色发展等领域多项双边合作文件，双方发表了《中华人民共和国和安哥拉共和国关于建立全面战略合作伙伴关系的联合声明》。

“一系列双边合作文件的签署为两国合作发展注入了强劲动力。中方愿同安方一道，落实两国元首共识。中方也将继续采取积极措施，支持鼓励更多有实力、有信誉的中国企业到安哥拉投资兴业，打造更多合作新亮点。”刘禹锡表示。

他还补充道：“当前，中国正在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，中国式现代化的成果是在开放中取得的，也必将依靠开放走向未来，也将为包括安哥拉在内的广大非洲国家提供新的发展机遇。”

论坛吸引了千余名来自各行各业的中安企业家和政府部门代表参加，中安双方企业积极洽谈交流，增进了解，寻求更多合作机遇。

(责编：苏缨翔、刘慧)