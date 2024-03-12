新华社北京3月12日电（记者马卓言、成欣）外交部发言人汪文斌12日说，透过今年的全国两会，国际社会看到了一个稳健前行、开拓创新、开放自信、凝心聚力的中国，更加看好中国经济社会发展的巨大潜力，期待中国高质量发展给世界带来更多机遇。

当日例行记者会上，有记者问：过去一周多来，国际舆论持续聚焦全国两会。多家外媒援引国际机构和专家的分析表示，两会释放出中国经济回升向好的积极信号。发言人对此有何评论？

汪文斌表示，一年一度的全国两会是中国政治生活中的大事，也是国际社会观察中国大政方针走向的重要窗口。无论是今年政府工作报告提出的国内生产总值增长5%左右的预期目标，还是“新质生产力”“高质量发展”“高水平对外开放”等关键词都引发国际媒体热议。透过今年的全国两会，国际社会看到了一个稳健前行、开拓创新、开放自信、凝心聚力的中国，更加看好中国经济社会发展的巨大潜力，期待中国高质量发展给世界带来更多机遇。

汪文斌说，政府工作报告提出5%左右的增长预期目标，彰显中国经济韧性强、潜力大、活力足。这一目标不仅高于此前国际货币基金组织和世界银行对中国今年的经济增长预期，也远超国际货币基金组织对美欧的增速预测。国际媒体评论认为，在世界经济充满不确定性的情况下，中国5%左右的经济增长预期目标雄心勃勃。开年以来，中国经济向好因素不断积累。今年春节假期，中国有22.93亿人次跨区域流动，国内游客出游总花费6326.87亿元，按可比口径较2019年同期增长7.7%。今年前2个月，中国货物贸易进出口总值6.61万亿元，同比增长8.7%。中国经济延续回升向好态势，一季度有望实现良好开局。

他表示，新质生产力的重要论述指引中国经济向“新”而行。习近平总书记在参加江苏代表团审议时强调，要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力。今年的政府工作报告也首次提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。去年，中国电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口突破万亿元，同比增长近30%；数字经济加快发展，5G用户普及率超过50%；中国申请人通过《专利合作条约》提交的国际专利申请量连续四年位居世界第一。新质生产力已在实践当中形成并展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力。

汪文斌说，扩大高水平对外开放的新举措展现了中国愿同世界共享机遇的决心。政府工作报告提出，扩大高水平对外开放，促进互利共赢。中方将主动对接高标准国际经贸规则，稳步扩大制度型开放，推动外贸质升量稳，加大吸引外资力度，推动高质量共建“一带一路”走深走实，深化多双边和区域经济合作。今年1月，在华新设外商投资企业4588家，同比增幅高达74.4%。中国德国商会最新调查显示，91%的德国企业将继续扎根中国市场。华南美国商会报告表明，76%的受访企业计划今年在中国进行再投资。越来越多的跨国企业认识到，投资中国就是投资未来。

“蓝图业已绘就，号角已经吹响。我们有信心、有条件、有能力完成全年经济社会发展各项目标任务。”汪文斌说，中国经济“个头”越来越大，“筋骨”越来越强，必将长风破浪、未来可期！

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