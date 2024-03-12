新华社巴拿马城3月11日电（记者陈昊佺）太子港消息：海地总理亨利11日晚宣布，海地政府将在过渡总统委员会成立后辞职，新政府上台前由现政府暂时代管国家事务。

亨利在一段录制的视频讲话中说，海地在过去一周多时间里遭遇各种暴力事件，造成大量民众伤亡，现政府无法无动于衷。

上述视频发布前，加勒比共同体主席、圭亚那总统阿里11日在牙买加首都金斯敦说，亨利同意在过渡总统委员会成立、临时总理被任命后辞职。

加勒比共同体当天在金斯敦举行紧急会议，与相关国家代表共同讨论海地局势，以寻求尽快恢复海地安全秩序并向当地居民提供紧急人道主义援助。

2021年7月7日，海地时任总统若弗内尔·莫伊兹遇刺身亡，留下权力真空，黑帮势力越发猖獗，犯罪激增。海地原定于今年2月7日前举行大选，但未能如期举行，引发社会不满。

今年2月29日起，海地多个黑帮组织袭击首都太子港的警察局、国际机场等公共设施，要求亨利下台。海地政府3月7日发布公报，宣布将太子港所在西部省实施的紧急状态延长至4月3日，同时执法机关将继续采取宵禁措施，以恢复当地安全秩序。

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