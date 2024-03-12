新华社哈拉雷3月11日电（记者张保平）津巴布韦卫生部11日在津首都哈拉雷为中国第20批和第21批援津医疗队举行授勋暨交接仪式，中国驻津巴布韦大使馆临时代办程岩、津卫生部长道格拉斯·蒙贝绍拉出席。

蒙贝绍拉代表副总统奇温加向近40年来承担援津医疗队派遣任务的湖南省卫健委颁发感谢奖牌，并授予第20批援津医疗队全体队员“卓越勋章”。

蒙贝绍拉说，中国援津医疗队远渡重洋，离亲别友，带来了先进的诊疗技术和理念。特别是中医针灸在津巴布韦深受当地居民欢迎，让津巴布韦政府重新审视传统疗法的作用，也从中学到如何推广当地传统疗法的经验。

程岩说，卫生领域一直是中津合作重点。在过去一年里，第20批援津医疗队全身心地投入到哈拉雷帕里雷尼亚图瓦医院和中医针灸中心工作，还前往津巴布韦所有10个省，为病人提供免费医疗服务。此外，医疗队还为当地1000多人提供了上百次培训。他勉励新队员为中津医疗合作作出更大贡献。

中国第21批援津医疗队于3月7日抵津，将在津开展为期一年的医疗援外工作。

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