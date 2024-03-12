新华社北京3月12日电 韩国11日发布的一项最新民意调查结果显示，在距国会选举约一个月时，执政党国民力量党和最大在野党共同民主党支持率相近，势均力敌。按韩国媒体说法，这场选举将决定今后4年国会主导权归属，并影响下届总统选举格局，备受关注。

2023年10月18日，游客在韩国首尔光化门参观。新华社记者王益亮摄

韩国国会选举定于4月10日举行。民意调查机构“真实计量器”本月7日至8日对1006名成年人所做调查显示，国民力量党支持率为41.9%，较上次调查下滑4.8个百分点；共同民主党支持率为43.1%，较上次调查上升4个百分点。两者差距在误差范围内。

这项民调显示，在被视为保守派传统“大本营”的釜山、蔚山和大田等地，国民力量党支持率均有所下降；共同民主党在包括首都首尔在内的全国大部分地区支持率呈上升之势。

小党派方面，国民力量党前党首李俊锡领导的改革新党获得3.1%的支持率，前国务总理李洛渊组建的政党“新未来”所获支持率为1.7%。

据韩国媒体报道，共同民主党党首李在明在其所属选区面临激烈竞争，国民力量党重量级人物、前国土交通部长官元喜龙将与他争夺国会议员席位。韩国《朝鲜日报》及其电视台11日发布的民调结果显示，李在明在该选区支持率为43%，元喜龙为35%，两者差距在误差范围内。他们之间的对决将成为这场国会选举的重要看点之一。（张旌）

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