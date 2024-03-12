人民网首尔3月11日电 （李帆）3月5日，十四届全国人大二次会议举行开幕会，国务院总理李强作政府工作报告。报告指出，2024年中国经济增长预期目标为5%左右。高质量发展、经济增长目标等成为韩国媒体关注焦点。韩国多位专家指出，中国经济恢复将为全球经济发展树立典范。

韩媒聚焦两会关键词 “高质量”成热点

韩联社表示，2024年中国两会的一大关键词是“高质量发展”。5%的增长目标符合中国国情。报道还说，中国现在的目标是要通过高质量发展让人民群众生活更美好。

韩国Edaily新闻称，此次的政府工作报告，向外界传达了“中国正平稳走向中国式现代化”的核心主旨。多家韩媒都提到，国际货币基金组织和经济合作组织分别预测，2024年中国经济增长预期为4.6%和4.7%。在此情况下，中国政府将经济增长目标设定为5%，体现了对经济恢复的信心，也向外释放了强有力的政策信号。

韩媒报道称，总体来看，进入2024年以后，中国经济发展的积极因素在增加，政府也不再只关注经济的高速发展。尽管面临国际和地区环境的多重挑战，但中国经济仍表现稳健。

韩专家看好中国经济预期

除了媒体，韩国各领域的专家也高度关注两会。人民网记者采访了汉阳大学中国学教授闵贵植、韩国中国经济金融研究所所长全炳瑞、京畿大学国际经营学教授刘子阳。三位专家积极评价两会中提出的中国经济增长目标，并表示看好未来中国经济发展。

闵贵植表示，今年中国政府提出5%左右的发展目标是非常切合实际的。他解释道，2023年，在出口、投资和内需消费均较为疲软的情况下，中国经济也实现了5.2%的增长率。在此基础上，2024年，若投资或内需消费方面有所发展，则至少会实现与2023年相同的增长率。这一目标体现了中国政府立足当下、重视确保经济平稳增长。

全炳瑞表示，5%的经济发展目标是“最低目标”。从长远来看，到2035年要基本实现社会主义现代化的目标，大体就要保持5%左右的经济增速。因此，2024年要实现5%的增长目标是与中国政府发展大方向一致的。

刘子阳说，在当前全球经济复杂多变的背景下，设定5%左右的经济增长目标，显示了中国在维持经济增长动力方面的坚定决心。

就如何实现5%的增长目标，闵贵植认为恢复内需是关键，全炳瑞则表示关键在于推行积极的财政政策。全炳瑞说，进入2024年以来，（中国）出口、内需和房地产等各领域都呈恢复势头。在此基础上，只要推行强有力的财政政策，就至少可以实现2023年5.2%的增长目标。

全炳瑞还对中韩经济合作进行了展望。他表示，2023年韩国对华出口比重达20%，中国仍是韩国第一大贸易出口国。韩国科学技术信息通信部（科技部）发布的“2022年度技术水平评估结果”显示，韩国在11个国家重点科技领域的发展水平首次被中国赶超。“要想促进中韩贸易良性发展，韩国也要加强开发关键科学技术，提高科学技术水平和对华贸易竞争力。”

今年的政府工作报告中，一系列举措回应多群体、多层次的民生需求。包括城乡居民基础养老金月最低标准提高20元，继续提高退休人员基本养老金等。刘子阳对此表示，中国政府发布的多项民生政策，体现了中国政府对于社会稳定和可持续发展的重视。城市基础设施更新、医疗保险和基础养老金标准的提高，都是提升公民生活质量和社会福祉的重要步骤，都是直接关系到人民群众生活品质的改善。“我们也在中国经济回升向好的过程中享受了红利。”

(责编：贾文婷、常红)