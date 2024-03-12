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阿联酋成立中东北非首个银行保险纠纷解决机构

2024年03月12日14:21 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 据阿通社3月11日报道， 阿联酋银行联合会日前确认，由阿联酋中央银行推出的银行和保险纠纷解决机构（SANADK）是中东北非地区首个此类机构。

作为阿联酋中央银行一系列举措的重要组成部分，SANADK的成立旨在提升消费者信心，确保消费者权益得到有力保护。该机构将按照领导层指示，根据中央银行相关法规，专门负责处理消费者投诉，成为首个致力于改善客户与金融机构及中央银行授权保险公司交易纠纷解决机制的独立机构。

阿联酋银行联合会作为阿联酋银行业代表，重申所有成员机构包括各银行和金融机构都将与SANADK密切合作，全力支持其实现既定目标，提高金融银行系统效率和安全性，为客户提供顺畅安全、符合国际最高标准的优质银行服务。

银行联合会总经理贾马尔·萨勒赫表示，SANADK的设立是中央银行为保护消费者权益、增强公众对银行和金融业信心采取的又一开创性举措。该机构将公正、公平、透明地解决有关银行和授权保险公司的投诉纠纷，通过明确、高效、透明的运作方式，为相关各方提供最佳纠纷解决途径，加快投诉处理进程。

(责编：刘叶婷、常红)

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