2月24日，在美国马里兰州国家港湾，美国前总统特朗普在保守派政治行动会议上讲话。新华社发（亚伦摄）

“超级星期二”后，如无“黑天鹅”式重大意外，2024年美国总统选举将是特朗普与拜登的再度对决。

从八年前的政坛“局外人”，到如今几乎全面掌控共和党，特朗普似乎锐不可当。然而，在投票日到来前，特朗普和拜登的选情可能随事态变化而多番此消彼长，关键“摇摆州”选民的投票意向也有很多不确定性。

无论特朗普能否重返白宫，美国“特朗普化”引发关注都已是不争事实：八年来，他深刻改变着美国人的社会心态和世界观以及世界对美国的看法。

2月24日，在美国马里兰州国家港湾，美国前总统特朗普在保守派政治行动会议上讲话。新华社发（亚伦摄）

“忠粉”“黑粉”爱与恨

一叶落而知天下秋。今年总统选举两党初选以来，新华社记者在不同场合随机询问选民投票意向。这些选民的代表性可能不如民调抽查样本，但他们的想法，却反映了过去八年来美国民众支持或反对特朗普的典型理由。

68岁、开小型房车周游美国的吉姆·赫尔姆斯来自阿拉斯加，退休前曾推着流动餐车售卖驯鹿肉热狗。今年2月初，赫尔姆斯听闻抗议拜登边境政策的卡车车队赴得克萨斯州小镇伊格尔帕斯集会，特地赶来参加。

赫尔姆斯是特朗普的“忠粉”，但他也不喜欢特朗普的个性，认为他“大嘴巴……有点儿令人讨厌，但好在不是职业政客”。他说会继续支持特朗普，因为特朗普“干了活”——兑现了竞选承诺。

赫尔姆斯同时指出了一个经过多家民调验证的事实——每当特朗普的官司成为头条新闻，他在共和党选民中的支持率和获得的小额捐款都会增加。特朗普的“受害者”叙事能力惊人，持续成功利用所受指控，强化自己在共和党选民中遭受体制和“深层政府”迫害的形象。

拉美裔中年蓝领肖恩是共和党选民，在休斯敦从事房屋维修。他说，“民主党人太懒了”，他会毫不犹豫投票给特朗普。肖恩喜欢特朗普“治国如经商”的执政风格，也喜欢特朗普“直来直去”的个性。

2020年11月7日，部分特朗普支持者在美国威斯康星州麦迪逊示威。新华社发（乔尔·莱纳摄）

在旧金山经营艺术品和古玩的马克·布萨卡自认立场介于民主、共和两党中间，推崇精英治国，这次总统选举倾向于投拜登，因为拜登“更理性”。布萨卡坚定反对特朗普，言辞激烈到把特朗普比作法西斯。

休斯敦拉美裔移民范妮是优步司机，已有三个外孙，也坚定反对特朗普，认为特朗普“太疯狂、自私自利，眼中只有自己，不关心其他任何人”。虽然多年生活在非法移民潮最汹涌的边境州，但她反对特朗普的移民政策，认为移民即便非法入境，也不会如特朗普所言带来犯罪等社会问题。不过，范妮一家人政见不一，在石油行业工作的女婿支持政策利好传统能源的共和党和特朗普，15岁的枪迷外孙坚决反对主张控枪的民主党，因此也支持特朗普。

共和党已成“特朗普党”

历经八年时间“涤荡”，共和党已彻底成为“特朗普党”。目前，特朗普在共和党内是碾压式存在，以“横扫”姿态收割各州共和党代表票。从2016年总统选举时开始遭排挤的党内温和派被进一步边缘化，支持因“国会山骚乱”弹劾特朗普的共和党国会议员则全部遭到“出局”惩罚。

初选开始后，特朗普进一步“接管”共和党。据媒体报道，他的儿媳拉拉·特朗普将出任共和党全国委员会联合主席，高级竞选顾问克里斯·拉奇维塔则兼任共和党全国委员会首席运营官。参议院共和党领袖麦康奈尔被美国《大西洋》月刊称为“抵制国会参议院完全‘特朗普化’的最后后盾”，却在3月6日宣布将在大选中支持特朗普，他近日还宣布将于11月大选投票后辞去党魁职务，这让特朗普更加强势。不仅如此，经过前两届总统选举，共和党选民基础正发生迁移，白人蓝领成为特朗普的核心票仓。

3月4日，媒体在美国华盛顿的美国联邦最高法院前报道。新华社记者刘杰摄

特朗普通往白宫之路上的法律风险也大为减少。3月4日，联邦最高法院推翻科罗拉多州最高法院裁决，九名大法官一致认为各州无权取消特朗普担任或试图担任联邦公职、特别是总统职位者的竞选资格。此前，联邦最高法院还宣布将特朗普的总统豁免权官司推迟到4月下旬审理，这意味着最终裁决很可能要到总统选举结束后出炉。

“杀回”白宫？未必

美国近期发布的四个主要民调中，拜登都比特朗普更不受欢迎，民众对其政策的看法也比对特朗普政策的看法更消极。而2020年总统选举时，拜登民调支持率的平均值从未落后于特朗普。

眼下，特朗普似乎锐不可当，但也只是“似乎”。八个月后的总统选举投票日，情势是否依旧如此？未必。

面对特朗普初选的强劲表现，拜登竞选团队一再声称民调机构和媒体“高估”特朗普。虽说明显是在为己方阵营打气，但不排除确实如此。首先，民调数字可能未反映真实情况。初选阶段，特朗普民调领先优势动辄比党内对手高出三四十个百分点，但美媒分析初选结果发现，特朗普真实领先优势往往低得多。其次，特朗普当前的胜势可能与今年已结束初选的地区有关。美国行政体系分联邦、州、县三级。本月初的“超级星期二”，举行初选的10余个州共下辖2000多个县，其中84%在农村地区。自2016年以来，特朗普一直在农村选民中占据主导地位，今年结果不出人意料。

3月5日，选民在美国弗吉尼亚州彼得斯堡的投票点参与投票。新华社发（温斯特德·巴恩斯摄）

需要指出的是，美国总统选举结果一般不取决于普选票总数，而取决于关键“摇摆州”选民的投票意向。在全美50州中，这种关键“摇摆州”仅有6至8个。过去八年的两届总统选举中，两党总统候选人在关键“摇摆州”的得票数非常接近。2016年总统选举中，特朗普凭借在密歇根、威斯康星和宾夕法尼亚三个“摇摆州”的微弱优势奠定胜局。2020年总统选举中，拜登和特朗普在7个州的支持率相差不到三个百分点。2024年总统选举，关键“摇摆州”的选情可能非常接近，这是今年总统选举结果难以预测的重要因素。

此外，时过境迁，今年总统选举不会是四年前选情的重演。四年前特朗普与拜登的“首战”发生在新冠疫情期间，联邦最高法院当时也没有取消对女性堕胎权的宪法保护——每届总统选举各有其无法复制的情境，未来八个月，势必会发生一系列导致拜登与特朗普选情此消彼长的事件。

特朗普的未解之谜

2016年7月12日，在美国印第安纳州韦斯特菲尔德，特朗普在一次竞选集会上讲话。新华社/路透

八年前，特朗普的言行让美国政界和媒体屡屡直呼“政治自杀”；八年后的今天，美国社会似乎已习惯了特朗普；这八年，特朗普不仅把共和党改造成更加依靠蓝领、民粹色彩更加浓重的政党，也深刻改变着美国社会心态、美国的世界观以及世界对美国的看法。

容易被忽视的是，从特朗普到拜登，白宫政策在内政外交很多层面具有延续性，与极化党争并行不悖。不论特朗普能否重返白宫，这种延续性不大可能中断。还以边境墙为例。拜登2020年竞选时信誓旦旦上台后立即停止边境墙建设。他的确这么做了，但同时悄然保留特朗普时代不少移民政策，去年10月更是“立场急转弯”，正式承认“目前迫切需要在美国边境附近修建实体屏障”，以阻止移民越境。

特朗普制造了很多未解之谜。其中一个是，民主党人和美国媒体八年来反复求解为什么共和党选民执着忠诚于特朗普，为什么哪怕发生“国会山骚乱”这样的事件，哪怕经历两次弹劾、陷入四起刑事诉讼，特朗普也仍然不会“政治性死亡”。这种难以理解本身，也构成一个未解之谜。解开这些谜题，对理解21世纪美国社会和国家走向非常重要。

四年前，拜登在一次竞选演讲中说：“我们都知道唐纳德·特朗普是谁。我们必须回答的问题是：我们（美国人）是谁。”在2024年总统选举中，这个问题仍然存在。与特朗普重返白宫的前景相比，未来美国两党政治和社会心理会否进一步“特朗普化”，或许是同样甚至更需要在意的问题。（记者：徐剑梅；编辑：徐晓蕾、王丰丰、海洋、王申、淡然）

(责编：曹欣悦、崔越)