新华社联合国3月11日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯11日呼吁立即“采取全球行动”，全力捍卫妇女权益。

古特雷斯当天在联合国妇女地位委员会第68届会议开幕致辞中表示，随着针对妇女的暴力行为日益增多、数字性别鸿沟越来越大，“妇女的各项权益正在受到威胁”，一些来之不易的进展出现逆转。他强调，迫切需要为捍卫妇女权益“采取全球行动”。

古特雷斯说，战争对妇女产生重大影响，“由男人发动的战争让妇女和女童蒙受深重苦难”。他说，以色列袭击加沙地带造成的死伤中，超过三分之二是妇女和女童。他同时对阿富汗和苏丹等国家妇女的处境表示关切。古特雷斯敦促冲突各方立即停火，并提供人道主义援助。

古特雷斯指出，在数字技术特别是人工智能领域，“由男性主导的算法可能会将不平等延伸到生活的各个方面”，女性的需求和基本权利可能遭到忽视。他呼吁各界共同努力，“弥合数字性别鸿沟”，确保女性在数字技术领域的各个层级发挥决策作用。

古特雷斯还呼吁国际社会共同努力，消除所有层面的贫困。他说：“让我们投资妇女和女童，把希望寄托于妇女和女童，并在世界各地为她们争取和平与尊严。”

第78届联大主席丹尼斯·弗朗西斯表示，要在多层面采取措施，提供平等获取资源的途径，实施促进性别平等的社会保护政策，消除基于性别的歧视，从而为妇女的领导力和决策作用解除限制。

妇女地位委员会第68届会议11日至22日在纽约联合国总部举行，会议的优先主题是“从性别视角来消除贫困并加强机构和筹资，从而加速实现性别平等及所有妇女和女童的赋权”。该委员会每年举行一届会议，盘点全球在性别平等方面取得的进展，讨论紧迫问题，并就开展改善妇女和女童生活的行动达成共识。

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