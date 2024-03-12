新华社巴黎3月11日电（记者徐永春）法国多家科研机构11日在南部城市蒙彼利埃启动一项名为“有机机器人”的大型国家科研项目，旨在突破现有机器人技术的局限性，创造能够与人类自然流畅互动、适应社会的新一代机器人。

该科研项目是“法国2030”投资计划的一部分，将由法国替代能源与原子能委员会、法国国家科学研究中心和法国国家数字科技研究所联合主导，在8年内获得3400万欧元经费支持。

根据上述3家科研机构11日发布的新闻公报，“有机机器人”项目将整合社会科学、人文科学、数字科学、工程科学等多学科，从机械设计、运动研究、行为决策等领域着手，重新审视机器人技术，创造一种在原则、行为、性能和用途上适应社会的新一代机器人，并对社会问题的复杂性持开放态度。

据介绍，该项目初期将重点关注医疗健康等领域，预算将主要用于资助论文、博士后研究、工程合同以及新平台。

法国于2021年推出“法国2030”投资计划，旨在依靠大规模公共资金投资，加强半导体、生物制药、核能、电动汽车等10个关键领域的创新能力，以促进法国经济转型和产业升级。

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