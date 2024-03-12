新华社联合国3月11日电 中国常驻联合国副代表耿爽11日在安理会冲突中性暴力问题公开会上发言，呼吁国际社会紧急推动加沙停火止战。

他说，中方谴责武装冲突中针对妇女的一切形式的性暴力，主张及时全面调查这种违反国际人道法和人权法的行为，坚决依法惩处施暴者并还受害者以公道和尊严。对于受害幸存者，应该给予有针对性的支持，帮助她们早日治愈心灵创伤。

他说，负责冲突中性暴力问题的联合国秘书长特别代表帕滕女士应邀访问以色列并走访被占领的约旦河西岸后发表的报告指出，有合理理由相信在10月7日袭击事件期间加沙周边多地发生冲突中的性暴力行为，有明确和令人信服的信息表明部分人质遭到多种形式的性暴力。报告同时表示，在约旦河西岸拘留点关押的巴勒斯坦人遭受过残酷、非人道和有辱尊严的待遇。报告反映的情况令人震惊，受害者的不幸遭遇令人同情。报告还就有关后续行动提出了具体建议。希望有关方面对此予以重视，作出积极回应。

他说，中方同意特别代表的看法，我们所寻求的不是没有性暴力的战争，而是结束战争本身。加沙冲突持续5个月，已经对妇女造成难以名状的伤害。今天是斋月第一天，斋月对穆斯林信众是一段神圣的日子。中方呼吁国际社会紧急行动起来，加倍付出努力，推动立即实现停火止战，给加沙民众保留活下去的希望。中方也呼吁加大外交努力，让所有被扣押人员能早日得到释放。

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