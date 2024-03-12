新华社开罗3月12日电（记者王尚）萨那消息：也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚12日凌晨发表声明说，胡塞武装向在红海行驶的一艘货轮发射了多枚导弹，并准确击中目标。

萨雷亚说，遇袭货轮名为“皮诺基奥”，是一艘美国货船。萨雷亚未在声明中透露具体袭击时间。

萨雷亚还表示，胡塞武装将在斋月期间加大对红海附近水域的攻击，以表示对加沙地带巴勒斯坦人民的支持。

据英国海上贸易行动办公室11日报道，“皮诺基奥”号当天中午在红海遭到导弹袭击，但未造成船员受伤或船体受损。

相关航运信息网站显示，“皮诺基奥”号是一艘悬挂利比里亚国旗的集装箱货轮，为一家新加坡航运公司所拥有。“皮诺基奥”号曾与美国橡树资本管理公司有联系。此前胡塞武装袭击的“真正信心”号和“推动财富”号都有与橡树资本关联的历史。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员死伤。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

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