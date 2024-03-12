人民网罗马3月11日电 （记者谢亚宏）由希腊阿提卡省政府、雅典中国文化中心、希腊武术功夫联合会主办的第四届“雅典卫城国际武术公开赛”在雅典隆重举行。来自中国、希腊、美国、英国、南非、墨西哥等近20个国家和地区的1300余名运动员齐聚希腊，以武会友、各显身手。

9日上午，比赛在雅典西郊佩里斯特里奥林匹克拳击馆拉开帷幕，该场馆也是2004年雅典奥运会拳击项目的比赛场地。中国驻希腊大使肖军正、参赞王滢，希腊阿提卡省主管体育副省长米卢西·瓦西利基、雅典中国文化中心主任王江涛、希腊武术功夫联合会主席克里斯托斯·帕帕赫里斯托斯，以及中国武术界泰斗级人物吴彬、王培锟、刘莉莉等著名教练、武术大师和各国武术协会代表、希腊民众等2000余人出席开幕式。

肖军正在致辞中表示，中国和希腊同为文明古国，对推动世界文明发展起到过重要作用。今天，武术交流已成为中希开展文明互鉴的重要表现形式。中国武术不仅是体育运动，也是一种深植于中国文化和哲学中的文化现象。它对武德、技艺和哲学的强调，使其成为了世界范围内广受欢迎的文化活动。以武会友，以武诚意正心，已成为越来越多国际习武者的一种精神追求和文化体验。

阿提卡省副省长米卢西第一次受邀参加中国武术比赛。她表示：“我真的很惊讶于武术的哲学，它强调自我控制，内外兼修和尊重他人。对于阿提卡地区来说，我很高兴看到除了足球和篮球以外的其他运动越来越受欢迎。希望此次比赛是一个良性的竞争，友谊第一、比赛第二。胜不骄，败不馁。这也是我个人的座右铭。”

希腊武术功夫联合会主席克里斯托斯表示，武术运动和功夫艺术把大家团结在一起，在中国有句古话“以武会友”，意思就是通过武术，通过练功夫交朋友。感谢各位嘉宾和武术大师莅临，希望每一位参赛者都享受公平、良好的比赛。

伴随着响彻全场的中国鼓点和舞狮表演，以及各国代表团带来的开场武术表演，比赛正式拉开帷幕。此次比赛设套路、咏春、散打、搏击等8个大项，经过两天的激烈角逐，将产生各项冠军共计400名。

此次国际武术公开赛的成功举办，不仅展示了中华武术的魅力，更为中外文化交流搭建了一个重要平台。世界各国的武术爱好者在这里互相学习、切磋，观众们不仅欣赏到了中国武术的精湛技艺，也深入了解了中国文化的内涵和精神。希腊青年索迪利斯表示，他一直对中国武术非常感兴趣，这次比赛让他有机会亲眼目睹来自世界各地的武术高手展示的精湛技艺和激烈比拼，是一次难忘的经历。

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