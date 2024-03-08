新华社华盛顿3月7日电 题：拜登国情咨文背后的美国“真相”

新华社记者许缘 邓仙来 熊茂伶

美国总统拜登7日晚在国会发表任期内第三次国情咨文演讲，阐述执政成绩及竞选连任纲领，猛烈抨击其共和党政治对手、前总统特朗普。拜登演讲时，现场共和党人不时发出嘘声。

拜登在演讲中细数其任内的经济成绩，阐述其外交政策主张，而现实是，美国经济现状并不乐观，外交上更是陷入困境。美国媒体分析指出，拜登此次国情咨文高度政治化，人们更可能记住其基调而不是内容。

政治高度极化，党争色彩浓厚

今年是美国大选年，“超级星期二”初选日前结束，拜登和特朗普俨然已分别成为民主、共和两党党内的唯一主要竞选人，二人在大选中再次交手近乎成为定局。美国媒体指出，拜登国情咨文的首要目的是宣传自己和打击特朗普。

拜登在演讲中没有直接“点名”特朗普，而是用“我的前任”指代。拜登再提“国会山骚乱”，称叛乱者冲进国会大厦“把匕首插在美国民主的喉咙上”，指责特朗普和一些共和党人企图“掩盖真相”。

一切争议都是美国两党攻击政治对手的武器。拜登说，他将努力推动恢复美国宪法对堕胎权的保护，而特朗普一旦上台必将推动实施全国性堕胎禁令。谈到枪支暴力问题时，拜登再次呼吁禁止销售攻击性武器和高容量弹匣、加强购枪者背景调查，并指责特朗普执政期间不作为。移民是今年美国大选的重要议题，多项民调显示，大多数美国人不认可拜登的移民和边境安全政策。对此，拜登批评共和党在国会中阻挠一项他支持的边境安全法案。

特朗普在社交媒体上迅速回应。他说，拜登是美国民主的威胁，将政府“武器化”以打击政治对手，其国情咨文“愤怒、极化且充满仇恨”。

国会两党人士对拜登演讲的反应形成鲜明对比。民主党人认为拜登展现了“能量”，向美国民众传递了重要信息；众议院议长、共和党人迈克·约翰逊则批评拜登的演讲党派色彩过于强烈。美国《政治报》文章说，拜登此份国情咨文高度政治化，人们更可能记住其基调而不是内容。

拜登在演讲中淡化外界对他身体状况的担忧和质疑，演讲时情绪比平时更强烈，措辞也更尖锐。

经济表现与数据不符

经济向来是美国总统在国情咨文中大书特书的议题。拜登称美国经济增长强劲，失业率降至历史低点，通货膨胀率大幅下降，小企业蓬勃发展。

然而日前公布的一系列数据显示，美国经济现状远不如拜登所述那样乐观。

一是美国国内消费显现疲软迹象，经济前景尚不明朗。数据显示，去年第四季度美国家庭债务总额延续十余年来上升态势，增加2120亿美元至17.5万亿美元。消费者支出下降，家庭消费持续降低。

二是失业率仍高于疫情前水平。数据显示，1月美国失业率为3.7%，较疫情前高出0.2个百分点，劳动参与率低于疫情前0.8个百分点。2月美国企业已宣布的计划裁员人数达到自2009年以来同月最高水平。

三是通胀再次“抬头”，物价上涨压力普遍存在。与民生息息相关的食品价格不断攀升，杂货价格在过去四年上涨了25%，超过同期19%的总体通胀率，成为拜登政府面临的持久经济挑战。

挑动支持冲突招致民众不满

拜登在演讲开始后不久就强调美国继续向乌克兰提供军事援助的重要性，共和党议员坐席传出“胡说”的呼喊。据彭博社报道，由于拜登的援乌计划在国会中受到共和党人阻挠，白宫正在考虑动用约2亿美元的美国陆军资金为乌克兰提供支持。

谈到巴以冲突时，拜登宣布美军将在地中海靠近加沙地带水域建立一个用于人道主义援助的临时码头，并称美国致力于促成加沙地带的短期停火。然而，在这些“善意”的表态背后，是美方源源不断向以色列提供武器。据《华盛顿邮报》报道，新一轮巴以冲突爆发后，美国批准了100多笔对以军售订单并已交付，其中绝大多数订单都是在未经公开辩论的情况下进行。这一政策招致广泛不满，一些民主党议员在拜登演讲时举起“停止输送炸弹”标语以示抗议。

乌克兰危机和巴以冲突造成的人道危机，使越来越多美国人开始反思。美联社-全国民意研究中心的最新民调显示，40%的美国人希望美国在解决全球冲突中不要发挥“那么积极”的作用。

美国智库卡内基国际和平研究院高级研究员克里斯托弗·奇维斯评论道，拜登宣称他将推动旨在恢复美国国际形象并服务于美国人民的外交政策，但过去三年表明，这一愿景恐无法付诸实践。（参与记者：孙丁）

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