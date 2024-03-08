新华社华盛顿3月7日电（记者颜亮）美国总统拜登7日晚在国会发表任期内第3次国情咨文演讲，阐述其政绩以及竞选连任纲领，同时花费大量篇幅攻击政治对手、前总统特朗普。

拜登没有“点名”特朗普，而是用“我的前任”指代。他指责特朗普破坏“美国民主”、在枪支暴力问题上不作为等。特朗普在社交媒体上写道：拜登是美国民主的威胁；拜登国情咨文“愤怒、极化且充满仇恨”。

拜登演讲时，现场共和党人不时发出嘘声。目前，民主、共和两党围绕美国南部边境安全、援助乌克兰等问题分歧和缠斗激烈。

拜登在国情咨文中“晒出”经济、民生、社会等领域“成绩单”，称通胀不断下降而工资水平不断提升。然而，美国普通民众仍受高物价困扰。多项民调显示，多数美国人不认可拜登在治理经济方面的表现，并对美国前进的方向感到不安。

由于美国南部边境移民非法涌入情况恶化，移民和边境安全成为今年大选重要话题。拜登在演讲中指责共和党国会议员，他说，共和党人阻挠国会通过一项他支持的边境安全法案。代表共和党回击拜登的亚拉巴马州联邦参议员凯蒂·布里特则批评拜登失职，一手造成了美国南部“边境危机”。

拜登在国情咨文中重申对乌克兰的支持，呼吁国会继续为对乌援助拨款；表示坚定支持以色列，同时呼吁以色列保护加沙地区平民。拜登称，他下令美军在地中海靠近加沙地带水域建立一个临时码头，用于接收人道主义物资。当晚，示威者在华盛顿特区举行活动，呼吁巴以停火，抗议美国政府对巴以冲突的反应和应对。

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