新华社北京3月8日电（记者成欣、董雪）外交部发言人毛宁8日表示，一段时间以来，美方出于政治目的，频繁对中国留学生无端滋扰、盘查、遣返，中方对此强烈不满，坚决反对，已向美方提出严正交涉。

当日例行记者会上，有记者问：据了解，近日又有一名中国留学生在美国旧金山国际机场入境时，遭美方边境执法人员带至“小黑屋”盘查，扣留了20多小时，多名执法人员轮番进行了12小时的盘问，最终对其注销签证、禁止入境并遣返。中方对此有何评论？

毛宁表示，一段时间以来，美方出于政治目的，频繁对中国留学生无端滋扰、盘查、遣返。近期案例再次表明，美方的做法远远超出正常执法范围，带有强烈意识形态偏见，严重侵犯当事人正当合法权益，严重干扰中美正常人员来往，严重违背中美元首关于加强和便利两国人文交流的共识。

“中方强烈不满，坚决反对，已向美方提出严正交涉。”毛宁说。

她表示，美方一向标榜所谓“开放自由”，口口声声表示“重视美中人文交流”“欢迎中国留学生”，实际上却不断泛化国家安全概念，对中国留学生采取选择性、歧视性、政治性执法。本质上，还是美方一些人的冷战思维作祟。

“中方敦促美方停止打着所谓‘国家安全’的幌子滋扰中国赴美留学人员，停止毒化两国关系的民意环境，停止阻碍两国人民友好交流。中方将采取坚决措施维护中国公民正当合法权益。”毛宁说。

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