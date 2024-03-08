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穆迪下调多个欧洲国家银行业评级展望

2024年03月08日15:18 | 来源：新华网
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　　新华社法兰克福3月7日电　国际信用评级机构穆迪7日宣布，把德国、英国、法国、荷兰、瑞典和比利时六个欧洲国家银行业评级展望从稳定下调至负面。

　　路透社当天援引穆迪分析师的话报道说，经济增长缓慢、借贷成本高企导致经营环境恶化，是穆迪下调上述国家银行业评级展望的主要原因。预计这一情况将影响信贷增长和贷款质量，并有可能波及整个欧洲经济。

　　据美国道琼斯新闻社报道，穆迪认为，欧洲多国执行的高利率政策将抑制经济增长、限制贷款并造成企业贷款质量下降，而融资成本增加将使大多数欧洲国家企业利润水平下降。

　　穆迪表示，尽管当前欧洲通胀形势正逐渐缓解，但通胀仍对欧元区经济造成负面影响，欧洲央行未来是否降息仍存不确定性。对于欧洲央行乃至所有其他央行来说，如何通过货币政策来控制通胀同时促进经济增长，仍持续构成挑战。

　　欧洲央行7日将欧元区2024年通胀率预期下调至2.3%。由于短期内经济活动仍将低迷，欧洲央行认为今年经济增长将放缓，将欧元区2024年经济增长预期下调至0.6%。

(责编：崔越、崔译戈)

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