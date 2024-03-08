新华社北京3月7日电 美国太空探索技术公司(SpaceX)6日宣布，计划最早14日进行新一代重型运载火箭“星舟”第三次试飞。

“‘星舟’可能最早14日进行第三次试验飞行，正等待监管机构批准。”太空探索技术公司在社交媒体平台X说。

该公司网站登出的一份声明说，这枚运载火箭将从得克萨斯州发射，残骸落入印度洋。

“星舟”前两次发射后均发生爆炸。2023年4月20日，“星舟”以及飞船集成系统首次试射时，在火箭一二级分离前就发生爆炸。同年11月18日，“星舟”第二次试射，火箭升空后一二级成功分离，但随后助推器和飞船先后爆炸。

据法新社报道，美国联邦航空管理局上月完成对“星舟”第二次试飞爆炸事件的调查，列出多项太空探索技术公司需要改进的措施。美国联邦航空管理局在这些改进措施完成后才会允许开展“星舟”下一次试飞。

“星舟”属于可回收火箭，比太空探索技术公司现有“猎鹰9”和“猎鹰”重型运载火箭更大，设计目标包括把人和货物送至地球轨道、月球甚至火星。（徐力宇）

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