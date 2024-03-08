3月7日，中欧班列（越南·河内——中国·西安——匈牙利·布达佩斯）跨境公铁联运班列从西安国际港站驶出。新华社记者 李一博 摄

当日，中欧班列（越南·河内——中国·西安——匈牙利·布达佩斯）跨境公铁联运班列从西安国际港站发车，标志着中欧班列（西安）跨境公铁联运班列实现常态化开行。今年以来，中欧班列（西安）已累计开行突破700列，创历史同期新高，取得新年开门红。