这是2月29日在加沙城希法医院拍摄的巴勒斯坦伤员。新华社发（穆罕默德·阿里摄）

据加沙地带卫生部门29日发表的一份声明，加沙地带北部加沙城一救援物资领取点当天凌晨遭以军袭击，目前已造成至少104人死亡、760人受伤。