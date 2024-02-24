人民网迪拜2月24日电 （记者管克江）迪拜商会主席阿卜杜勒·阿齐兹·古莱尔近日在迪拜商会举行的年度新闻发布会上表示，得益于利率可能下降和良好的营商环境，迪拜今年经济有望实现5%的增长。

阿卜杜勒·阿齐兹·古莱尔表示，迪拜商会将把支持私营企业发展作为工作的重中之重，因为这是实现可持续发展和“D33”迪拜经济议程的重要组成部分。“D33”经济议程于去年年初提出，目标是到2033年实施100个转型项目，使迪拜的经济总量和对外贸易额均翻一番，在未来十年新增400个主要贸易伙伴城市。

在当天的新闻发布会上，迪拜商会宣布去年新增6.7万多家会员，同比增长20%，创历史新高。会员的出口和再出口总额达2840亿迪拉姆（约5400亿人民币）。迪拜商会根据会员意见，向111项法律提出修改建议，其中超过一半得到政府采纳。

图为迪拜商会相关负责人同媒体记者互动。迪拜商会供图

迪拜国际商会主席苏尔坦表示，迪拜将努力吸引更多国际投资，同时推动迪拜企业的国际化。

阿联酋人工智能、数字经济和远程工作应用国务部长兼迪拜数字经济商会主席奥马尔表示，迪拜将不断加强数字经济基础设施建设，通过创新创业构建美好未来。

迪拜商会总裁兼首席执行官穆罕默德·卢塔表示，迪拜商会将致力于加强公私部门间的伙伴关系，维护会员权益，推动经济增长。此前穆罕默德·卢塔接受人民网记者采访表示，中国始终是迪拜商会关注的最重要市场之一。来到迪拜投资合作的中国企业涉及领域非常广泛，不仅有传统经贸领域，还有更多数字经济领域的企业，包括农业科技、金融科技等创新企业。期待双方继续加强双向投资。

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