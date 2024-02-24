中新社约翰内斯堡2月23日电(记者 王曦)南非财政部长埃诺赫·戈东瓜纳在23日的例行记者会上回应该国卷土重来的限电问题时称，南非政府必须勇敢地承担起电力及运输物流危机等带来的一系列问题，因为这些问题已经严重影响到南非经济的增长。

进入2月以来，南非再度因大规模发电机组故障提升全国范围限电等级，这也让外界对于南非经济发展的前景表示担忧。戈东瓜纳表示，南非财政部已竭尽全力为解决电力问题提供支持，因为电力问题已经对南非经济发展造成极大影响。

此前，南非能源专家、时事评论员克里斯·耶兰德曾明确表示，南非政府在2024年实现供电问题根本性好转的计划较难实现，今年南非国家电力公司的主要任务是维持电力系统的可用性。对此，戈东瓜纳称，南非政府必须对供电问题承担应有的责任。

此外，南非物流行业存在的问题，亦导致南非支柱产业之一的采矿业受到影响。戈东瓜纳坦承，南非采矿业的确发展前景不容乐观，这也直接影响到南非经济整体发展的进程。因此，南非财政部正在努力制定有关政策，旨在鼓励物流行业的发展，进而推动采矿业不断壮大。

2月22日，南非财政部发布了2024年财政预算报告。戈东瓜纳强调，南非2024年经济增长有可能进一步放缓，经济增长预期从之前的0.8%下调至0.6%。(完)

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