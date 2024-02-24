新华社耶路撒冷2月23日电（记者吕迎旭 张天朗）据当地媒体报道，以色列战时内阁22日晚举行会议，决定派代表团参加24日在巴黎举行的新一轮巴以停火协议谈判。

一名以色列政府官员22日向新华社记者证实，以情报和特勤局（摩萨德）局长巴尔内亚将率以方代表团出席新一轮巴以停火协议谈判，谈判将由卡塔尔首相穆罕默德和美国中央情报局局长伯恩斯主持。

以色列国防部长加兰特22日在会见到访的美国国家安全委员会中东和北非事务协调员布雷特·麦格克后表示，以色列将赋予停火谈判代表更大的权力。但他同时表示，以色列国防军正在“为继续发动激烈的地面行动做准备”。

以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）首轮停火协议谈判1月28日在巴黎举行。由于哈马斯和以色列拒绝面对面谈判，因此埃及和卡塔尔方面事先与哈马斯沟通，两国代表再前往巴黎与以色列进行谈判。

2月13日，埃及、美国、卡塔尔、以色列代表在开罗围绕加沙地带停火和释放被扣押人员事宜再次举行谈判。以总理办公室14日表示，只有哈马斯做出让步才能使谈判取得进展。

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