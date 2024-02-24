新华社伊斯坦布尔2月22日电（记者王峰 许林贵）第27届欧亚经济峰会22日在土耳其伊斯坦布尔举行“共建‘一带一路’迎来第11个年头”主题论坛。多国政商学界人士称赞共建“一带一路”在促进世界和平发展等方面取得的成果，寄望共建“一带一路”给动荡世界注入更多稳定性。

峰会主办方马尔马拉基金会主席苏威尔说，共建“一带一路”倡议不仅促进沿线国家经济发展，还给世界和平稳定注入强大动力，是人类面向未来的共同事业，各国应携手推动共建“一带一路”高质量发展。

新华社研究院院长刘刚说，11年来，共建“一带一路”倡议跨越不同文明、文化、社会制度、发展阶段差异，开辟了各国交往的新路径，搭建起国际合作的新框架，汇集着人类共同发展的最大公约数。他向会议递交的《“一带一路”发展学》和《为了更加美好的世界——从人权视角看共建“一带一路”这十年》两份智库报告受到与会专家学者的好评。

保加利亚知名国际关系学者扎哈里·扎哈里埃夫说，共建“一带一路”倡议为各国应对挑战提供了方案，共建国家通过发展战略对接以及在基础设施等项目上的合作加强互动，增进友谊，促进团结，增加了稳定性因素。

上海合作组织前秘书长、乌兹别克斯坦前外长弗拉基米尔·诺罗夫说，共建“一带一路”倡议构建起联通世界的基础设施和贸易网络，在新冠疫情期间为维护全球供应链的稳定发挥了积极作用。这一联通世界的网络创造了全球经济增长新模式，必将给人类社会发展带来更多希望。

本届欧亚经济峰会为期两天，吸引来自约40个国家的300多名政商学等各界人士参会，包括来自中国人民对外友好协会和新华社研究院的中方代表。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)