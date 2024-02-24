新华社耶路撒冷2月23日电（记者吕迎旭 张天朗）以色列总理办公室22日夜发表声明说，以总理内塔尼亚胡向安全内阁提交了关于加沙战后安排的方案供审议，方案涵盖以色列在加沙地带近期、中期和长期计划，包括军事行动、战后安全、民事安排。

根据该方案，以军将继续在加沙地带的军事行动，直至实现其目标，即摧毁巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）的军事力量和基础设施、被扣押以色列人获释以及防止加沙地带继续威胁以色列。

在战后，以色列将“无限期维持在整个加沙地带的行动自由，以防止恐怖活动死灰复燃”。以方将在沿以色列-加沙地带边境的巴方一侧设立安全区。此外，以色列将在加沙地带与埃及边境设立“南部屏障”，以防止加沙地带武装组织重新壮大。

除了维持公共秩序所需的武装，加沙地带将完全解除武装。加沙地带的民事管理和维护公共秩序的责任将由“具有行政经验的当地组织负责”。这些当地组织不应隶属于“支持恐怖主义”的国家或组织，也不应受其雇佣。

以色列将在加沙地带实施去极端化计划，涵盖加沙地带所有宗教机构、教育和社会领域。在解除武装和开始去激进化进程后，才能重启加沙重建。

以色列将关闭联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处，并将努力用其他国际人道主义组织取代该机构。

方案重申，巴以问题解决方案只能通过巴以双方不设先决条件的直接谈判达成。

以总理办公室的声明说，该方案将作为安全内阁讨论的基础。

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