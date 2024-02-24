人民网罗马2月23日电（记者谢亚宏）萨洛尼卡消息：当地时间2月22日，“温暖迎春·共庆中国年”新春庙会在希腊第二大城市塞萨洛尼基（又称：萨洛尼卡）亚里士多德广场隆重举办。中国驻希腊使馆公参赖波、办公室主任郭晓宇、四川省海联会王小晴副会长、希腊中马其顿省副省长维基·哈齐瓦西卢、塞萨洛尼基副市长瓦西利奥斯·加基斯，希腊民众、华侨华人800余人欢聚于此，共庆中国新年。

活动当天，塞萨洛尼基市中心地标亚里士多德广场装扮一新，灯笼中国结、窗花贴纸、户外庙会等中华传统元素让人感觉到浓厚的中国年味。爱琴海畔的冬日暖阳之下，新春主题洋溢着春回大地的气息。

赖波代表中国驻希腊使馆向旅希华侨华人、中国留学生及希腊朋友致以新春祝福。他表示，萨洛尼卡是希腊北部最重要的城市之一，历史悠久，文化遗产丰富，和中国地方城市保持着长期友好往来和交流合作。中国侨胞在此守法经营，切实履行社会责任，为当地经济社会发展作出积极贡献。感谢省市政府长期以来对华人在此工作生活提供的巨大支持与协助。

哈齐瓦西卢表示，中国和希腊同为文明古国，双方的友好交往源远流长。虽然两国相距遥远，但彼此尊重和欣赏各自的历史和文化。她还特别用中文向现场观众致以新年的问候。

加基斯表示，新的一年，我们愿与中方以及萨市中国侨胞共同努力，深化双方各领域合作，推动中希关系再上新台阶。

接着演出活动正式开始，本次演出包括了民乐、民族舞蹈、中国名曲、功夫茶艺非遗展示，还有著名的川剧变脸等非常具有中国传统文化特色的节目。多位国内艺术家精彩的演出博得了现场观众热烈的掌声和欢呼。通过这些节目，让外国人更了解中国，了解中国文化。

庙会现场，来自亚里士多德大学孔子学院的师生们为希腊民众带来了丰富的传统服饰、书法、剪纸等中国传统艺术互动展示。希腊闽商总商会和中希友好华侨华人协会精心准备的美食体验区更是人头攒动，国航宣传介绍让希腊民众对中国充满向往。希腊友人纷纷体验中国文化的魅力，品味中华传统美食，感受节日的喜庆气氛。赖波还代表使馆还向中马其顿省和塞萨洛尼基市赠送了新春礼品“吉祥龙”，并一道向中文学校学生发放“新春暖心包”。

该活动由中国驻希腊大使馆、四川省人民政府主办，四川省侨务办公室、四川海外联谊会、希腊闽商总商会、希腊中希友好华侨华人协会承办。

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