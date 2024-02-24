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中国民乐走进马耳他校园庆新春

2024年02月24日09:37 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马2月23日电（记者谢亚宏）瓦莱塔消息：中国广播艺术团民乐小组一行22日在副团长程序的率领下走进马耳他圣安德烈中学，与200 余名师生分享优美动人的中国民乐、悠久灿烂的中国文化和龙年新春的喜庆欢乐。

图为演奏现场。 马耳他中国文化中心供图

图为演奏现场。 马耳他中国文化中心供图

活动中，姜克美、奉朝红、崔军淼、隋萍萍、马里等5位著名民乐演奏家和青年琵琶演奏家张玮琪生动介绍了京胡、琵琶、中阮、笙、唢呐和新疆手鼓等各具特色的中国民族乐器，激起了同学们的深厚兴趣。不少同学随着“十面埋伏”“夜深沉”“阿细跳月”等经典曲目独特的韵律节奏打出欢快的节拍，为中国音乐家们伴奏。压轴的马耳他民乐“节日”与中国“茉莉花”的乐曲串烧赢得师生们经久不息的掌声。

吉尔伯特·费耐克老师表示，他从小热爱音乐，是小提琴爱好者，曾参加赴华交流的音乐比赛并获奖。中国民乐家的表演非常精湛，中国民乐的丰富与独特令人惊叹。

高中部负责人克里斯托弗·斯肯布里表示，感谢中国音乐家们的精彩演出和马耳他中国文化中心的大力支持，活动为同学们了解中国文化，开拓视野，提供了宝贵的机会，并期待今后与中心继续加强合作，丰富同学们的多元文化体验。

程序表示，中国广播艺术团民乐小组非常高兴有机会走入马耳他校园，为推动中马文化交流、鼓励更多马耳他青少年参与两国人文交流做出积极的贡献。

本次活动为2024年马耳他中国文化中心组织的“欢乐春节进校园”系列活动画上了圆满句号。

(责编：曹欣悦、刘慧)

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