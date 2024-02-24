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国防部新闻发言人就美对台军售答记者问

2024年02月24日09:35 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月23日电（记者李晓明）国防部新闻发言人张晓刚23日就美对台军售答记者问。他指出，我们坚决反对美方向中国台湾地区出售武器，这一立场坚定明确。

　　有记者问，据报道，美国防部近日发表声明称，美国务院已批准对台出售价值约7500万美元的战术数据链系统升级计划。请问对此有何评论？

　　张晓刚指出，我们坚决反对美方向中国台湾地区出售武器，这一立场坚定明确。一段时间以来，美方大肆操弄涉台问题，企图通过对台军售、军事援助等手段助长“台独”气焰，上述行径严重损害中国主权和安全利益，严重损害中美两国两军关系，粗暴干涉中国内政，推高台海紧张局势。

　　张晓刚说，台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线，美方武装台湾是十分危险的“赌注”行为。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报，特别是“八一七公报”规定，停止售台武器和美台军事联系，停止以任何方式武装台湾，停止“以台制华”的挑衅行径，以实际行动维护两国两军关系大局和地区和平稳定。中方将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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