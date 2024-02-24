崔洪建

要走出安全困境，必须抛弃集团对抗、以邻为壑的旧思维。坚持天下为公、安危与共，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，才能实现世界持久和平与安全

慕尼黑安全会议有“防务领域达沃斯”之称，在欧洲乃至全球具有较大影响力。慕安会发布的年度报告、议题设计等反映了西方的安全认知和安全关切。笔者在今年慕安会现场感受到，地区冲突延宕、内外危机交织、安全治理失序等让欧洲深感不安全，担心如果继续抱持零和思维，国际安全就将陷入“双输”甚至“多输”的困境。

一段时间以来，国际社会面临的安全赤字愈发严重。究其根源，是因为个别西方大国长期以来从谋求自身所谓绝对安全的考虑出发，建立并扩张排他性安全机制，不断制造国际安全领域对立，对国际安全格局造成严重破坏。个别西方大国和北约追求绝对安全的代价是国际社会的普遍不安全。要走出安全困境，必须抛弃集团对抗、以邻为壑的旧思维。坚持天下为公、安危与共，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，才能实现世界持久和平与安全。

只顾一己私利的安全观，反映在安全秩序问题上就是固守“西方中心论”。当前，倡导平等有序的世界多极化、建立更加公正合理的国际秩序是国际社会绝大多数成员的共同愿望。但个别西方大国不愿放弃“西方中心论”，对其他国家和地区寻求独立自主、把握自身命运的努力极力打压，煽动地区冲突对抗，扭曲国际安全秩序。要有效解决国际和地区安全困境不断加剧的问题，就必须摒弃形形色色的“西方中心论”，切实尊重各国合理安全关切，建立起平等互利的安全秩序。

追求绝对安全、固守“西方中心论”，导致个别西方大国将军事对抗作为应对安全问题的主要手段。本届慕安会上，在有关俄乌冲突的讨论中，西方一些人仍一味从军事胜负的角度来考虑问题，寻求政治和外交途径解决危机不在这些人的考虑之内。历史和现实共同表明，军事对抗不是实现持久和平、普遍安全的正确路径。只有树立以合作求安全的正确理念，加大对外交斡旋的投入，才能有效避免敌意加深、冲突升级，才能为恢复和平、重建地区安全秩序创造条件。

当今世界面临的另一重安全困境，是个别西方国家在其内外政策与安全目标之间出现了严重失衡。泛安全化是当前有关国家内外政策中泛政治化倾向加剧产生的恶果，它不仅会吞噬维护经济发展和社会稳定的资源，还会将不合理、不公正的狭隘安全观投射到经济、科技、应对气候变化等诸多领域。这些领域固然存在安全风险，但对话、交流、合作才更符合各国的现实需求。“脱钩断链”“去风险”等只会助长无序竞争和公开对抗，削弱国际社会获得可持续安全的条件。

从本届慕安会的主题和议程来看，欧洲正试图反思造成当前安全困境的原因，但从会议讨论的进程和结果来看，有关反思仍难以突破其思维局限性。在国际形势变化、安全格局转型等重大问题上，昧于大势、抱残守缺的势力在西方还有一定市场。要重建欧洲安全，欧洲有识之士有必要就安全观和安全秩序问题做出进一步的理性思考。

（作者为北京外国语大学区域与全球治理高等研究院教授、中国欧洲学会副会长）

《 人民日报 》（ 2024年02月24日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)