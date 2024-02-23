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超9000名医生集体辞职　韩国医疗系统危机升至最高级

2024年02月23日17:05 | 来源：新华网
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新华社北京2月23日电 面对9000多名医生集体“辞职潮”，韩国政府22日将该国医疗系统危机级别提升至最高级“严重”。连日来，多家大型医院手术和门诊量大幅减少，不少病患难获及时救治。

韩国首都圈五大医院大批实习医生和住院医生19日集体辞职，并于20日晨起停止工作，以抗议政府扩招高校医学生的政策。这股“辞职潮”同时蔓延至其他城市。保健福祉部数据显示，截至21日晚，全国已有9275名医生递交辞呈，其中8024人离岗。

保健福祉部副部长朴敏守说，该部门已向超过6000名医生下达返岗指令，并呼吁医生与政府对话。

2022年3月22日，在韩国首尔，急救医疗中心医务人员对救护车和担架进行消毒。新华社/纽西斯通讯社

2022年3月22日，在韩国首尔，急救医疗中心医务人员对救护车和担架进行消毒。新华社/纽西斯通讯社

鉴于这些医生是急诊科和治疗危重病患的主力军，外界愈发担忧韩国出现“医疗真空”。医疗行业消息人士透露，首都圈五大医院手术量均已大幅减少，其中一些医院减少幅度达到50%。

据韩联社报道，由于大批医生集体离岗，不少医院难以正常运转，迫使一些急诊病患不得不前往数百公里以外的医疗机构。

韩国政府22日将该国医疗系统危机级别提升至最高级“严重”。本月早些时候，医疗界出现集体辞职迹象时，保健福祉部曾将医疗系统危机级别上调至第二高的“警惕”。

韩国政府本月早些时候宣布，为解决医生短缺问题，2025学年高校医学院招生规模将从现阶段的3058人增至5058人。这项扩招计划遭到医生团体和医学院学生强烈反对，称此举将引发过度医疗并使医保系统资金紧张。一些批评人士指出，医疗界人员实际上是担忧扩招计划将导致他们的收入减少。（张旌）

(责编：艾雯、刘慧)

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