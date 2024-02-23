人民网河内2月23日电 （记者杨晔）中越青年学生元宵节联谊活动23日在越南河内举行。中国驻越南大使馆参赞郑大伟、越南河内大学孔子学院院长杜青云，以及中越两国青年学生代表30余名参加了活动。

郑大伟在致辞中表示，非常高兴通过今天的“元宵节中越青年学生联谊活动”，与各位欢聚一堂。中国和越南是山水相连的友好邻邦，近年来两国全面合作势能强劲，人文交流有声有色，传统友谊历久弥坚。今天在座的既有正在河内国家大学下属人文社科大学学习的中国留学生，也有获得中国政府奖学金，目前正在中国几所高校留学的越南同学。希望同学们珍惜宝贵的留学经历，在成功完成学业的同时，认真学习和了解彼此的文化，成为中越两国人民友谊的桥梁。近年来，在河内大学孔子学院和越南各界共同努力下，中文教学硕果累累。希望同学们中文学习百尺竿头更进一步，未来成为国家建设的有用之才和中越交流与合作的中坚力量。

河内大学孔子学院副院长罗军在致辞时说，孔子学院是越中友谊的象征，经常举办两国青年文化交流活动，尤其是“汉语桥”世界大学生、中学生中文比赛，已经成为越中青年交流的重要平台。

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